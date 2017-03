Die Mannschaft von Trainer Taskin Aksoy lässt beim biederen Tabellenvorletzten so gut wie alles vermissen.

Düsseldorf. Es war die Chance, sich von der Abstiegszone in der Fußball-Regionalliga West abzusetzen. Doch Fortunas U 23 ließ sie leichtfertig liegen. Beim 0:1 gegen den Tabellenvorletzten Rot-Weiss Ahlen konnte die „Zweite“ bei weitem nicht an die Leistungen der Vorwochen anknüpfen. Dabei wäre keine Topleistung nötig gewesen, um den biederen Kontrahenten zu bezwingen. „Wir haben uns leider das Spiel des Gegners aufzwingen lassen. Warum wir uns auswärts immer so leicht den Schneid abkaufen lassen, ist mir ein Rätsel“, haderte Fortunas Trainer Taskin Aksoy.

Die vor dem Anpfiff mit dem Rücken zur Wand stehenden Gastgeber taten vor 500 Zuschauern genau das, was man erwarten durfte: Im Wissen, der Fortuna spielerisch unterlegen zu sein, zwang Ahlen die Gäste in ein Kampfspiel. Dabei halfen der Heimelf der schwer bespielbare Rasen und der zu Beginn sehr „laissez faire“ pfeifende Unparteiische Selim Erk. „Wenn er am Anfang direkt mal durchgegriffen und zur Gelben Karte gegriffen hätte, wäre vielleicht ein Spielfluss zustande gekommen“, bemerkte Aksoy.

Allerdings wusste auch der Fußballlehrer, dass Erk nur ein kleines Mosaiksteinchen in einem aus Fortuna-Sicht unansehnlichen Bild war. Auch seine Schützlinge erwischten mit Ausnahme von Torhüter Lars Unnerstall und Leander Goralski einen schwarzen Tag. Trotz fünf Akteuren, die einen Profivertrag besitzen. Davon war aber nichts zu sehen. Hätte Aksoy nicht frühzeitig Rico Weiler (36.) und Anderson Lucoqui (46.) verletzungsbedingt ersetzen und damit sein Wechselkontingent belasten müssen, hätte wohl den einen oder anderen die Strafe einer vorzeitigen Herausnahme ereilt.

Nach gut einer Stunde bekam die Fortuna die Quittung, als Ahlens Torjäger Cihan Yilmaz per Kopf das 1:0 besorgte (62.). Da war auch Unnerstall geschlagen, der sein Team vor der Pause vor einem Rückstand bewahrt hatte. Bei einem Pfostenschuss von Aygün Yildirim hatten die Gäste Glück (76.), ihre wenigen eigenen Chancen ließen sie kläglich liegen. Shunya Hashimoto schoss aus fünf Metern über das Tor (17.). Noch kläglicher agierte Taylan Duman in der Nachspielzeit, als er den Ball freistehend aus kürzester Distanz neben das Tor beförderte. „Den muss er machen“, ärgerte sich Aksoy. magi

Fortuna U23: Unnerstall - Lucoqui (46. Galleski), Weiler (46. Berauer), Goralski, Lippold - Kinjo (74. Akca), Naciri, Duman, Lohmar - Hashimoto, Ritter

Tor: 1:0 (62.) Yilmaz