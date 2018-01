Nach außen stapelt Fortunas Cheftrainer tief. Intern kann das Ziel des Tabellenführers aber nichts anderes als der Aufstieg sein.

In unserem vierten und letzten Teil der Analyse der ersten Saisonhälfte beschäftigt sich die WZ mit dem Trainerteam von Fußball-Zweitligist Fortuna, das ohne Zweifel maßgeblichen Anteil am Erfolg des „Wintermeisters“ hatte.

Peter Hermann

Den Weggang des „ewigen Co-Trainers“ als einzigen Grund anzuführen, dass die Erfolgsserie von Fortuna in der Liga plötzlich riss, darf niemand ernst nehmen. Einerseits ist es respektlos gegenüber denjenigen, die weiterhin im Amt sind und natürlich auch gegenüber denjenigen, die diese Aufgabe neu übernommen haben. Hermann hat zweifellos seine Verdienste, vor allem in der täglichen Trainingsarbeit und in der gemeinsamen taktischen Vorbereitung auf die Spiele. Das letzte Wort bei allen Entscheidungen hat aber immer Friedhelm Funkel. Dass Hermann aus München zum Saisonende wieder nach Düsseldorf zurückkehrt ist möglich, aber wenig wahrscheinlich. Denn das wäre auch ein Affront gegenüber seinen Nachfolgern, falls diese in die dritte Reihe versetzt oder sogar verabschiedet würden.

Thomas Kleine und Axel Bellinghausen

Das neue Co-Trainer-Duo sammelt noch Erfahrungen, bringt aber auch eigene Ideen und viel Engagement in die Trainingsarbeit ein. Sie waren selbst eine lange Zeit als Spieler aktiv und sind vom Alter noch nahe genug dran, so dass sie genau um die Stärken und Schwächen der Spieler wissen. Auch in der Spielvorbereitung sind sie als Ratgeber vom Cheftrainer immer eingebunden.

Claus Reitmaier

Der Torwarttrainer hat es geschafft, dass Raphael Wolf im entscheidenden Moment fit genug und gut vorbereitet für den verletzten Michael Rensing einspringen konnte. Die Torhüter sind zudem sehr angetan von der guten Arbeit Reitmaiers, der seine kleine Gruppe als eingeschworenes Team sieht.

Friedhelm Funkel

Der 64-Jährige hat in seiner Spieler- und Trainer-Karriere so gut wie alles erlebt. Er blieb auch gelassen, als das Umfeld in der Serie der sieglosen Spiele langsam die Nerven verlor. Er hat in den vielen Jahren in der Arbeit mit Fußball-Profis gelernt, wie wichtig es ist, die Spieler nicht öffentlich zu kritisieren, sondern das hinter verschlossenen Türen zu tun. Und diese Kritik soll ziemlich deutlich sein. In dieser Saison hatte Fortunas Cheftrainer auch die Möglichkeit, sofort auf schlechte individuelle Leistungen zu reagieren. Auch deshalb bot sich die Rotation in diesem Maße an, so dass die Fortuna eigentlich nie in derselben Formation des vorherigen Spiels antrat. So erhielt ein Stamm von 16 Spielern genügend Spielpraxis, um einerseits in den Rhythmus zu finden, andererseits auch einspringen zu können, wenn es nötig war.