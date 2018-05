Niko Gießelmann blickt auf seine erste Saison in der Bundesliga voraus und fordert noch mehr Teamgeist und Variabilität.

Wenn auf einen Spieler der Fortuna der Begriff „Feierbiest“ zutrifft, dann ist das bestimmt Niko Gießelmann. „Der Schlussakkord auf Ibiza war zwar anstrengend und hat aber natürlich auch viel Spaß gemacht“, sagt der Linksverteidiger. „Wir haben das Gemeinschaftsgefühl noch einmal gestärkt, und es war ein Superabschluss.“ Eine Woche ist das jetzt schon wieder her, Niko Gießelmann ist inzwischen im Urlaub auf Mallorca und bereitet sich mit einem umfangreichen Paket an „Hausaufgaben“ auch während der trainingsfreien Zeit auf die kommende Spielzeit in der Bundesliga vor. „Das wird Urlaub vom Urlaub“, sagt er mit einem Lächeln. „Das wird mit meiner Freundin eine ganz ruhige Zeit.“

In der Bel Etage des deutschen Fußballs will der Ex-Fürther mit seiner Mannschaft bestehen. „Fortuna möchte die Chance nutzen, sich in der Bundesliga zu etablieren. Deshalb wird sich einiges in der Mannschaft tun und auf jeder Position einen harten Konkurrenzkampf geben“, sagte 26-Jährige, der nur ein Spiel der vergangenen Saison wegen einer Gelbsperre verpasst hatte. Das würde die Qualität jedes einzelnen Spielers verbessern. Wobei Gießelmann glaubt, dass sich eher eine Stammelf herausbilden wird, als zuletzt in der 2. Liga. „Die Abläufe und die Stabilität müssen stimmen, um gegen Team mit höherer individueller Klasse mithalten zu können“, sagt der Linksverteidiger der Fortuna, der schon weiß, dass ein Konkurrent in Diego Contento auf seine Position Ansprüche anmelden wird. Es könne ja auch so sein, dass beide gemeinsam auf dem Platz stehen. „Da gibt es einige Systeme, und wir müssen ohnehin variabel sein.“

Die genauen Ziel werde man dann in den Trainingslagern festlegen. „Drei Teams wollen wir hinter uns lassen. Aber dafür müssen wir uns vom Start weg an unseren eigenen Weg halten“, meint Gießelmann. „Von negativen Serien, die sicherlich mal kommen werden, dürfen wir uns dann nicht unterkriegen lassen.“

Fortuna habe gezeigt, dass sie auch auf hohem Niveau mithalten kann

Gießelmann ist sehr angetan, dass der Club bereits drei Spieler verpflichtet hat, die über Bundesliga-Erfahrung verfügen. „Das brauchen wir aber auch in unserem Team“, sagt Fortunas Linksverteidiger, für den mit der Bundesliga ein Traum in Erfüllung geht. „Wir haben gegen Nürnberg oder vorher im Pokal gegen Gladbach gezeigt, dass wir auf einem höheren Niveau spielen können. Deswegen habe ich da auch keine Angst, dass wir untergehen könnten“, sagt Gießelmann, der aber auch weiß, dass jeder noch so kleine Fehler in der Bundesliga deutlich schneller bestraft wird.