Nur drei Leichtathleten des ART waren in Berlin dabei. Wie passt das zum Anspruch der "Sportstadt" Düsseldorf?

Düsseldorf. Es gibt ein Wortpaar, das darf in keiner Pressemitteilung aus dem Rathaus fehlen, wenn es um den Sport geht: „Sportstadt Düsseldorf“. Als würden sie hier besonderen Wert auf Leibesübungen legen. Und als seien sie dabei außerordentlich erfolgreich. Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) setzt deutlich mehr als sein Vorgänger Dirk Elbers (CDU) auf den Sport als Mittel der positiven Außendarstellung. Da werden Großereignisse (Tour de France, Tischtennis-WM) in die Stadt geholt, da werden Stadien (Arena) und Hallen (Dome, Castello) günstig an Vereine vermietet, da werden Sponsoren (Gauselmann) besorgt. Glaubt man den Stadtoberen, passiert das mit Erfolg. Stadtdirektor Burkhard Hintzsche hat jüngst stolz verkündet, dass Düsseldorf bei den Mannschaften „deutschlandweit auf Rang vier steht“.

Das mag stimmen, in den beiden zuschauerstärksten Teamsportarten, Fußball (Fortuna) und Eishockey (DEG), ist die Stadt erstklassig, im Handball (Vikings) zumindest in der 2. Liga vertreten. Zudem gibt es erfolgreiche Teams in Olympischen Disziplinen wie Tischtennis, Tennis, Hockey und Segeln, auch in Randsportarten wie Roll- oder Skaterhockey, Cricket oder Football ist Düsseldorf vorn dabei.

Doch als sich in den vergangenen Wochen rund 3800 Spitzensportler zu den European Championships in sieben Disziplinen trafen, sah Düsseldorfs Sportelite nur zu. Bis auf drei Leichtathleten (siehe nebenstehender Artikel) schaffte es niemand von einem Düsseldorfer Klub zum Treffen der besten Sportler Europas.

Im Golf und beim Rudern hätte es Düsseldorfer Kandidaten gegeben

Peter Schwabe ist dennoch zufrieden mit dem Düsseldorfer Abschneiden bei der erstmals ausgetragenen Riesen-EM: „Ich finde es okay, in den vergangenen Jahren waren es bei den einzelnen Meisterschaften auch nicht mehr. Mehr ist immer wünschenswert, aber man muss die Situationen in den einzelnen Disziplinen berücksichtigen“, sagt der Präsident des Stadtsportbundes. Und liegt nicht falsch.

Beispiel Rudern: Abgesehen vom prestigeträchtigen Achter nahm der Verband wegen der WM im September kein Toppersonal mit. Sonst wäre der RC Germania aus Hamm vielleicht vertreten gewesen. Im Golf stellten die deutschen Männer gar kein Team. Mit Blick auf die Düsseldorfer Profis und den Mannschaftsmeister GC Hubbelrath (2017) hätte dort Düsseldorfer teilnehmen können. Düster sieht es beim Radsport, Schwimmen, Geräteturnenturnen und Triathlon aus. Da genügt niemand internationalen Ansprüchen.