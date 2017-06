Am 24. und 25. Juni steigen die kontinentalen Titelkämpfe im Sprint in Düsseldorf.

Düsseldorf. Triathlon ist ein spektakulärer Sport. Triathlon im Düsseldorfer Hafen ist sogar kaum noch zu toppen. Bei den Triathlon-Europameisterschaften über die Sprintdistanz am 24. und 25. Juni kämpfen bis zu 2200 Elite- und Altersklassen-Athleten vor der eindrucksvollen Hafen-Kulisse um die europäischen Meistertitel. Der traditionelle „T³ Triathlon“ wird in diesem Jahr in die Europameisterschaft integriert und findet am Sonntag statt. Die Sprintdistanz umfasst 750 Meter Schwimmen, 20,7 Kilometer Radfahren und zum Abschluss fünf Kilometer Laufen.

Die Elite-Klasse bei den Männern und Frauen, die jeweils den Europameistertitel unter sich ausmachen, wird am Samstag um 15 Uhr „ins Wasser gelassen“. Mit den Altersklassen geht es am Sonntag um 9 Uhr weiter, ehe dann die Hobbyathleten um 12 Uhr starten werden. Die Titelverteidiger über die kürzeren Triathlonstrecken sind die amtierende Olympiasieger Nicola Spirig aus der Schweiz und der Engländer Alistair Brownlee, die beide in Düsseldorf an den Start gehen sollten.

Bei der letzten EM in Deutschland war Sonja Oberem noch erfolgreich

Obwohl also die „Elite“ im Kampf um Europas Krone ihre eigenen Rennen hat, können die Hobby-Athleten in ihren Wettbewerben vom Aufbau und der sehr guten Organisation des gesamten Wettbewerbs profitieren. „Es ist eine Menge Arbeit, und wir haben schon früh gemerkt, dass eine EM einen erhöhten Organisationsaufwand mit sich bringt“, sagt Sonja Oberem im Interview mit der „Sportstadt“.

Die 43-Jährige zählte in ihrer Jugend zu den weltbesten Triathletinnen und ist jetzt in der Organisation tätig. „Das Ganze ist diesmal sehr spannend und auch für mich etwas ganz Besonderes. Eine EM hat es zuletzt 1994 in Deutschland gegeben. Damals habe ich noch gewonnen. Für mich ist es auch ein persönlicher Erfolg, dass die Veranstaltung in Düsseldorf stattfindet.“

Abgerundet wird das Event, zu dem mehr als 60 000 Zuschauer erwartet werden, mit einem Rahmenprogramm, bei dem die ganze Familie auf ihre Kosten kommen wird. Das genutzte Gelände erstreckt sich vom Hafen bis zur Landtagswiese. Zudem gibt es eine dreitägige Triathlon-Messe.