War in den vergangenen Wochen vor allem auf Timo Boll Verlass, so war es am Freitagabend Kristian Karlsson, der den Löwenanteil am Sieg von Borussia Düsseldorf hatte. Nach der 2:3-Heimniederlage zum Auftakt der Tischtennis-Champions-League gegen Hennebont setzte sich der Rekordmeister mit 3:2 im polnischen Dzialdowo durch. Der Schwede steuerte am zweiten Spieltag der Königsklasse zwei Einzelerfolge bei, den dritten Punkt holte Spitzenspieler Boll.

„Natürlich freuen wir uns über den Sieg“, sagte Manager Andreas Preuß. „Aber wir haben uns das Leben selbst ein wenig schwer gemacht und hätten höher gewinnen können, was für unser Spielverhältnis gut gewesen wäre. Dennoch: Respekt. Die Mannschaft hat gekämpft und man hat gespürt, dass sie den Sieg unbedingt wollte. Mich freut vor allem, dass Kristian nach einer kleinen Krise heute unser bester Mann war.“

Im Auftakteinzel des Abends bezwang Karlsson die Nummer zehn der aktuellen Weltrangliste, Wong Chun Ting, mit 3:1 und überraschte dabei mit einem sehr variablen Rückschlagspiel, das er zuletzt missen ließ. „Kristian hat das heute sehr gut gemacht“, sagte Trainer Danny Heister. „Er hat in den vergangenen Wochen gut trainiert, aber im Spiel lief es dann nicht. Heute hat er endlich mal wieder sein ganzes Potential ausgeschöpft.“

Nach Bolls Dreisatzsieg über den Abwehrspieler Wang Yang sah es nach einem ungefährdeten Erfolg der Düsseldorfer aus. Doch Anton Källberg musste sich trotz einer 2:1-Satzführung am Ende Jiri Vrablik geschlagen geben. Wäre der Abend nach dem Muster der vergangenen Wochen verlaufen, so hätte Boll nun alles klar gemacht. Aber der 36-Jährige unterlag Wong Chun Ting und gab dabei ebenso wie Källberg einen 2:1-Vorsprung aus der Hand. Besser mit einem klaren Vorsprung ging im entscheidenden Duell des Spieltags dann Karlsson um, der mit 3:0 gegen Wang Yang gewann.

In der Bundesliga gibt es den vierten Sieg im vierten Saisonspiel

Den Doppelspieltag am Wochenende rundete gestern das Bundesligaspiel gegen den Post SV Mühlhausen ab. Mit dem 3:1-Erfolg im Spitzenspiel festigte die Borussia ihre Tabellenführung und blieb damit auch im vierten Ligaspiel der Saison ohne Punktverlust. Mann des Tages war erneut Kristian Karlsson, der seine beiden Einzel gegen Daniel Habesohn und Ovidiu Ionescu jeweils gewann und dabei ohne Satzverlust blieb.

Timo Boll wurde indes gestern geschont. Karlssons schwedischer Landsmann Anton Källberg fuhr den dritten Düsseldorfer Punkt ein. „Ich bin sehr froh, dass wir das Spitzenspiel gewonnen haben. Über meine beiden 3:0-Erfolge bin ich sehr glücklich, da beide sehr gute Spieler sind“, erklärte Karlsson, der sich endgültig aus seinem kleinen Leistungstief befreit zu haben scheint.