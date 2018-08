Fortunas Trainer Friedhelm Funkel kritisiert vor dem Bundesliga-Start gegen Augsburg wieder einmal die Zuschauerzahlen. Rund 42 000 Besucher werden heute erwartet.

Eigentlich war das Mediengespräch mit Friedhelm Funkel bereits beendet. Doch wie vor einem Heimspiel üblich kam auch am Donnerstagmittag die Frage nach den bisher verkauften Eintrittskarten auf. „Aktuell haben wir 38 500 Karten verkauft, davon 1200 an Gästefans“, gab Pressesprecher Kai Niemann preis. Der Cheftrainer von Fortuna Düsseldorf machte angesichts dieser Information große Augen. Seine Emotion war aber nicht mit einer positiven Note versehen. Funkel wirkte beinahe erschrocken. „Samstag, 15.30 Uhr. Das ist doch die beste Anstoßzeit, die es gibt. In der 2. Bundesliga haben die Leute gesagt, sie können die Fortuna nicht im Stadion unterstützen, weil freitags um 18.30 Uhr oder samstags um 13 Uhr für sie unpassend ist“, sagte der 64-Jährige. „Es gibt keine Entschuldigung. Die Mannschaft hat ein Jahr darauf hingearbeitet und hätte es sich verdient. Es ist schade, dass das Spiel gegen den FC Augsburg nicht ausverkauft ist.“

Gestern Nachmittag lag die Zahl der verkauften Tickets nahe der 40 000. Inklusive der an der Tageskassen verkauften Karten dürften heute Nachmittag (15.30 Uhr, Arena) rund 42 000 Zuschauer dabei sein, wenn die Fortuna nach fünfjähriger Abstinenz auf die Bundesliga-Bühne zurückkehrt. Eine Zahl, die durchaus als ordentlich angesehen werden darf. Nicht aber bei Funkel, der bereits in der vergangenen Saison hin und wieder die Zuschauerzahlen monierte. So wie beim wichtigen Heimspiel gegen den FC Ingolstadt (3:0), das den Weg für den Aufstieg in Dresden (2:1) geebnet hatte. Es ist ein Thema, das in Düsseldorf aber nicht neu ist und bereits vor der Amtszeit des Rekord-Aufstiegstrainers regelmäßig für Diskussionen sorgte.

Nach Jahren in der sportlichen Bedeutungslosigkeit vor der Jahrtausendwende und bis 2005 vergraulte der Klub auf der einen Seite einen Großteil der Traditionalisten durch (vermeintliches) Abrücken von alten Werten und Tugenden. Auf der anderen Seite war und ist Düsseldorf schlichtweg eine mondäne Stadt, in der die Fortuna – genau wie andere Vereine – nur „in“ ist, wenn etwas Besonderes passiert.

Ein Auftaktspiel gegen Augsburg gehört offenbar nicht wirklich dazu. Und so muss das in Zahlen widergespiegelte Interesse selbst in der Fußball-Bundesliga stets in den passenden Kontext gesetzt werden. Immerhin finden heute mal wieder viele Anhänger den Weg ins Stadion, die sich in den Zweitliga-Jahren zwischen 2013 und 2017 nur punktuell oder gar nicht auf die Tribünen verirrten.

Friedhelm Funkels Vorfreude auf die große Bühne trübt all das unter dem Strich aber nicht. „Ich spüre dieses Kribbeln, die Nervosität und die Freude. Wenn das nicht mehr so wäre, wäre ich kein Trainer mehr“, sagte er mit leuchtenden Augen. „Wir haben uns das hier erarbeitet und wissen um die Bedeutung.“