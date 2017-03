Torjägerin Melina Mattyssek kommt von der HSG Rade/Herbeck nach Düsseldorf.

Düsseldorf. Milena Mattyssek ist eine Handballerin, die auffällt: Natürlich durch ihre Leistungen aber auch optisch. Die 21-Jährige ist 1,80 Meter groß und wiegt 76 Kilogramm. Die gebürtige Wipperfürtherin trägt im Training und im Spiel eine Brille und hat hellblonde Haare. In der kommenden Spielzeit wird Milena Mattyssek für den derzeitigen Oberliga-Zweiten Fortuna Düsseldorf auflaufen. Die Rot-Weißen sicherten sich die Dienste der Toptorjägerin und Linkshänderin, der viele Angebote anderer Vereine vorlagen.

„Wir freuen uns, dass mit Milena eine junge, entwicklungsfähige Spielerin zu uns kommt. Milena war unsere Wunschspielerin für den rechten Rückraum. Sie ist dynamisch und eine wurfstarke Linkshänderin“, freut sich Fortuna-Trainerin Ina Mollidor. „Durch ihre Verpflichtung werden wir schwerer ausrechenbar sein, da Milena auf der rechten Seite eine perfekte Ergänzung zur wurfstarken linken Seite, die mit Eileen Neumann und Leonie Berger besetzt ist.“

Seit 2012 spielt Mattyssek beim Ligakonkurrenten HSG Rade/Herbeck. Ihre Handballkarriere begann Mattyssek im Alter von neun Jahren aber bei ihrem Heimatverein SV Wipperfürth. „Nach einigen Jahren in Radevormwald habe ich für mich selber gemerkt, dass ich zur neuen Saison eine Veränderung brauche und ein Vereinswechsel mich persönlich und auch sportlich hoffentlich weiterbringen wird“, sagte Mattyssek, der die Ziele der Mannschaft und des Vereins ein wichtiger Grund war, dass die 21-Jährige sich entschieden hat, in die Landeshauptstadt zu kommen. „Doch mit dem Blick in die Zukunft gerichtet, wäre der Aufstieg in die dritte Liga schon ein Wunsch vom Verein und mir“, sagt die Linkshänderin.

Noch einmal spielt die Linkshänderin gegen die Fortuna

„Wir sind sehr froh darüber, dass wir unseren Kader mit Milena verstärken können“, sagte Mollidor. Am Sonntag, 2. April wird Milena Mattyssek noch einmal mit ihrem aktuellen Club HSG Rade/Herbeck, für den der Wechsel ein herber Verlust darstellt, in der Landeshauptstadt zu Gast sein. Dann gastiert das Team aus dem Bergischen Land bei der Fortuna. Dann können sich die Fans der Rot-Weißen ein eigenes Bild über die derzeitige Toptorjägerin der Oberliga machen.