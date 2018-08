Vorstandsboss Robert Schäfer (l.) ist noch bis 2019 an den Verein gebunden. Ein weiterer Protagonist der Stabilisierung – auf dem sportlichen Sektor – ist Friedhelm Funkel (o.r.). Der Cheftrainer hat die Fortuna vor dem Sturz in die Drittklassigkeit bewahrt und zurück in die Bundesliga geführt. In der Vorbereitung auf die neue Saison testete das Team nur zwei Mal gegen andere Erstligisten. So wie im Trainingslager in Maria Alm gegen den FC Watford (u.r.). Archiv