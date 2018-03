Nach dem 1:0-Erfolg gegen Vohwinkel schöpfen die Spieler von Trainer Andreas Billeter zwar keine neue Hoffnung auf den Klassenerhalt, aber sie dürfen sich mal wieder freuen.

Der FSV Vohwinkel ist zweifellos der Lieblingsgegner des Düsseldorfer SC 99 in dieser Saison. Erst zwei Siege konnte der DSC in dieser Spielzeit einfahren. Beide holte das abgeschlagene Tabellenschlusslicht gegen den Mitaufsteiger aus Wuppertal. Nach der 5:3-Torflut aus dem Hinspiel agierte der „Club“ jedoch gestern etwas sparsamer. Die Freude über den 1:0-Sieg war bei Andreas Billetter und seinen Schützlingen aber nicht minder groß. „Die Mannschaft hat wie auch in den Spielen zuvor gut gearbeitet und dich nun endlich auch mit drei Punkten belohnt“, sagte der neue Trainer des DSC.

Allerdings war auch gestern nicht alles Gold, was glänzte. Wer bis dato noch nicht wusste, warum der DSC 99 und der FSV Vohwinkel in der Fußball-Oberliga in ihrer Aufstiegssaison in akuter Abstiegsgefahr schweben, der bekam gestern Nachmittag reichlich Aufschlüsse geliefert. Im direkten Aufeinandertreffen waren die beiden Kellerkinder auf dem Kunstrasenplatz an der Windscheidstrasse über weite Strecken harmlos. In einer ereignisarmen ersten Hälfte jubelten zunächst die Gäste vergeblich, weil der Unparteiische auf Abseits entschied. Kurz darauf haderte der DSC mit dem Spielleiter aufgrund eines nicht gegebenen Elfmeters. Ansonsten passierte vor den Toren nicht viel, weil sich beide Teams zwar bemühten, Ihnen die spielerische Leichtigkeit aber abging. Dem DSC müsste man zu Gute halten, dass er beharrlich blieb.

Bei einem Aluminium-Treffer hatte der DSC zum Schluss noch Glück

Die Billetter-Elf betrieb nach dem Seitenwechsel den größeren Aufwand und war auch das etwas gefährlichere Team. Der Lohn dafür war das erlösende 1:0 durch den neuen Torjäger Micael Dipumba (78.). Danach mussten die Platzherren noch einen bangen Moment überstehen, als FSV-Kicker Peter Lyttek das Aluminium des DSC-Tores traf (80.). Das in diesem Moment nötige Glück hatte sich der „Club“ zuvor allerdings auch erarbeitet.

DSC: Pitzer - Stefanovski, Murjikneli, Wölfer, Driouch (46. Teksdiomona), Lobato (70. Nomiya), Dipumba, Moussa (66. Aydin), Nadir, Matic, P.Ryboth Tor: 1:0 (78.) Dipumba