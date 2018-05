MSV muss aber Meerbuschs Überlegenheit anerkennen.

Mächtig stolz auf seine Mannschaft war Mohamed Elmimouni trotz der 0:2-Heimniederlage, die der MSV Düsseldorf am vorletzten Spieltag der Fußball-Landesliga gegen den bereits feststehenden Meister und Oberliga-Aufsteiger TSV Meerbusch hinnehmen musste. „Wir haben mit drei A-Jugendlichen in der Startelf gespielt. Die Jungs haben das überragend gemacht gegen einen so stark besetzten Gegner“, lobte Elmimouni seine „Rasselbande“ über den grünen Klee. Auch den frühen Nackenschlag in Form des 0:1 durch den Meerbuscher Youngster Jamie van De Loo steckte der Aufsteiger weg.

Zwar erspielte sich der hoch favorisierte TSV Meerbusch in der Folge erwartungsgemäß ein Übergewicht. Doch die gut organisierte Heimmannschaft wusste auch ihrerseits sporadisch Nadelstiche zu setzen. „Wir haben den TSV phasenweise ärgern können. Das war schon aller Ehren wert“, sagte Elmimouni. Dass Meerbuschs Torjäger Kevin Dauser nach einer Ecke noch sein 18. Saisontor zum 2:0-Endstand erzielen konnte, war für den MSV-Coach kein Beinbruch. „Wichtig war, dass wir auch danach noch zusammen gehalten haben und nicht auseinander gefallen sind. Diese Erfahrung heute war für meine jungen Spieler unbezahlbar“, sagte Elmimouni.

MSV: Anthony - Markovic, Heuer, Azirar, Bajut, Anglart, Cakir, Saysay, Thomassen, Jidan (69. El Fayyad), Öz (76. Bebi); Tore: 0:1 (4.) van De Loo, 0:2 (59.) Dauser

Rather SV rafft sich nach 1:3-Rückstand in Unterzahl auf

Einen mit offenem Visier geführten Schlagabtausch lieferten sich der ASV Süchteln und Rather SV beim 3:3 (2:1). Dass die unterhaltsame Partie keinen Sieger fand, war für Andreas Kusel nur gerecht. „Süchteln war vor der Pause die klar bessere Mannschaft. Wir hatten im zweiten Abschnitt mehr vom Spiel“, sagte der Trainer des Rather SV. Die ersetzgeschwächten Gäste sahen nach knapp einer Stunde beim Stand von 1:3 schon wie der sichere Verlierer aus, rafften sich aber noch in Unterzahl nach Gelb-Rot für Torjäger Talha Demir (59.) zu einer Energieleistung auf. Derman Disbudak (85.), der im ersten Abschnitt schon das 1:1 markiert hatte (15.), läutete mit dem Anschlusstor zum 2:3 die Aufholjagd ein (85.), die der angeschlagen eingewechselte Ibrahim Dogan per Strafstoß in der Schlussminute mit dem 3:3-Ausgleich krönte. „Wir hatten sogar noch Chancen, das Spiel für uns zu entscheiden. verdient wäre das aber nicht gewesen“, sagte Kusel.

Rather SV: Möllemann - Pira, Lübke, Stillger, Wesseln, Hirsch, Mazlumovski (46. Körber), Demir, Celik (46. Dogan), Ouldali, Disbudak; Tore: 1:0 (12.) Schürmann, 1:1 (15.) Disbudak, 2:1 (19) Lichtenwald, 3:1 (54.) Baumeister, 3:2 (85.) Disbudak, 3:3 (90.) Dogan

VfL Benrath gleicht dreimal einen Rückstand gegen Heiligenhaus aus

Der VfL Benrath musste sich im letzten Heimspiel der Saison trotz großen Kampfes der SSVG Heiligenhaus geschlagen geben. Das bereits als Abstieger feststehende Team von Frank Stoffels egalisierte vor eigenem Publikum gleich dreimal einen Rückstand, musste sich am Ende dann aber doch der Offensivkraft der Gäste um den schnellen Mustafa Kalkan geschlagen geben.

VfL Benrath: Leurs - Percoco, Reuter, Choi (74. Stoffels), Pascheit, Krohn, Bemba, Kaya, Yamashita, Betz, Inagaki; Tore: 0:1 (2., Eigentor) Pascheit, 0:2 (11.) Aylin, 1:2 (13.) Reuter, 2:2 (31.) Yamashita, 2:3 (36.) Kalkan, 3:3 (62., Elfmeter) Krohn, 3:4 (71.) Ali Khan, 3:5 (84.) Kalkan