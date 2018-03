Bittere Niederlage für die TSV 04. Auch beim TV Kalkum-Wittlaer sind die Gesichter nach einem späten Gegentreffer lang.

TSV Eller 04 - SC Reusrath 1:2 (0:2)

Die TSV Eller 04 ist die Tabellenführung in der Fußball-Bezirksliga vorerst wieder los. Das Team von Dirk Schmidt musste sich im gestrigen Gipfeltreffen auf eigenem Platz dem SC Reusrath mit 1:2 (0:2) geschlagen geben und den siegreichen Gegner in der Tabelle vorbei ziehen lassen. „Wir haben leider vor der Pause kein so gutes Spiel gemacht und zudem zwei klare Chancen liegen gelassen“, ärgerte sich Trainer Schmidt. Zweimal scheiterte Baschar El Fayyad völlig frei vor dem Reusrather Keeper Tim Hechler. In beiden Fällen münzten die Gäste den direkt folgenden Konter zu eigenen Treffern um (38., 44.). Eller rannte nach der Pause gegen die drohende Niederlage an. Mehr als der Anschlusstreffer durch Salvatore Trapani (85.) wollte der TSV aber nicht mehr gelingen.

SG Unterrath - Lohausen 2:2 (1:1)

Kein Sieger konnte im Derby zwischen der SG Unterrath und dem Lohausener SV ermittelt werden. Unterraths Trainer Vilson Gegic konnte mit dem 2:2 nach längerer Durststrecke aber sehr gut leben. „Wir haben auch heute wieder große personelle Probleme gehabt. Daher ist ein Punkt schon in Ordnung und ein guter Schritt in die richtige Richtung“, so Gegic nach der Partie. Lohausen ging am Franz-Rennfeld-Weg durch Albert Große-Ophoff in Führung (16.). Die SGU antwortete darauf mit Treffern von Fatih Koru (40.) und Tarik Özkan (51.), ehe Lukas Kleine-Bley für den 2:2-Endstand sorgte (55.).

DSV 04 - SSV Berghausen 0:0

Einen Achtungserfolg landete der DSV 04 mit dem 0:0 gegen den SSV Berghausen. Zwar bringt der eine Zähler die Lierenfelder im Abstiegskampf auf den ersten Blick nicht richtig weiter. Doch gegen die offensivstarken Berghausender zu Null zu spielen, sollte den Mannen von Nermin Ramic Mut für die kommenden Aufgaben geben.

Kalkum-Wittl. - Uedesheim 0:1 (0:0)

Eine ganz bittere Heimniederlage kassierte der TV Kalkum-Wittlaer gegen den SV Uedesheim. Auf dem Kunstrasenplatz am Grenzweg hatten sich die Aktiven und die 60 Zuschauer schon mit einem torlosen Remis abgefunden, als die Gäste aus dem Neusser Süden doch noch trafen (90.).

Benrath-Has. - Aufderhöhe 1:5 (1:1)

In immer größere Nöte gerät die SG Benrath-Hassels, die zu Hause gegen den TSV Aufderhöhe eine herbe 1:5-Klatsche erlitt. Dabei begann das Spiel aus Sicht der Platzherren mit dem Führungstor von Kingsley Annointing durchaus verheißungsvoll (28.). Doch der Ausgleich kurz vor der Pause zeigte offenbar Wirkung. Die mit einem neuen Trainer angetretenen Gäste aus Solingen legten unmittelbar nach dem Seitenwechsel nach (47.) und bekamen nun spürbar Oberwasser. Dem war die SG am Ende nicht mehr gewachsen. Gespant sein darf man nun darauf, wie es mit Trainer Andreas Kober weitergeht, über dessen Abgang schon vor der Partie diskutiert wurde.