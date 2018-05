Der DSV 04 steigt ab, Lohausen hat sich mit Erfolg gerettet.

DSV 04 - TSV Eller 04 1:5 (1:3)

Schon vor der Partie war klar, dass der DSV 04 einen Sahnetag und Eller einen schlechten Tag erwischen müsste, damit die Lierenfelder überhaupt noch ihre Minichance auf den Klassenerhalt wahren könnten. Doch diesen gefallen tat ihnen der TSV nicht, der mit dem 5:1 die Chancen auf den direkten Aufstieg in die Landesliga wahrte und den DSV 04 in die Kreisliga A schoss. „Das war eine eindeutige Sache“, sagte Ellers Trainer Dirk Schmidt nach der Partie. Zwar konnte der DSV Ellers Führung durch Rene Reuland (7.) postwendend egalisieren (Benedict Stoffels, 10.). Doch Eremias Ghebremedhin (37.) und Sam Weiler (45.) sorgten noch vor der Pause für klare Verhältnisse. Im zweiten Abschnitt legten wiederum Ghebremedhin (61.) und Salvatore Trapani (65.) nach. Somit darf Eller am letzten Spieltag noch auf den direkten Aufstieg hoffen. Weil Spitzenreiter VfB Solingen aber gegen das abgeschlagene Schlusslicht Benrath-Hassels kaum patzen dürfte, sieht es für den TSV nach Relegationsspielen aus.

Berghausen - Lohausen 0:3 (0:2)

Der Lohausener SV darf aufatmen. Am vorletzten Spieltag sicherte sich die Elf von Dirk Mader mit einem 3:0-Sieg in Berghausen den Klassenerhalt. „Ich bin froh, dass wir diese schwierige Saison nun zu einem guten Ende bringen konnten und wir bald endlich in die Sommerpause gehen“, sagte der zum Saisonende scheidende Mader nach der Partie. Die Gäste erwischten einen Blitzstart und gingen schon mit dem ersten Angriff durch Lukas Kleine-Bley in Front (1.). Berghausen hatte zwar die größeren Spielanteile, agierte vor dem Tor ab nicht so zwingend wie der LSV, der durch Albert Große Uphoff (27., 78.) noch zweimal zuschlug.

Kalkum-Wittl. - Solingen-Wald 2:0

Der TV Kalium-Wittlaer kletterte mit dem 2:0-Heimsieg über Solingen-Wald auf den zehnten Tabellenplatz. „Das haben sich die Jungs mit einem ansprechenden Spiel auch verdient“, sagte Wittlaers sportlicher Leiter Holger Sturm. Nach torloser erster Hälfte brach A-Junior Lars Manuel Jansen mit dem 1:0 den Bann (64.). Faouzi El Makadmi legte in der Schlussminute nach.

SG Unterrath - FC Büderich 1:1 (1:1)

Eine starke Leistung bot die SG Unterrath im letzten Heimspiel der Saison gegen den FC Büderich. „Wir haben quasi auf ein Tor gespielt, hätten nur mehr Tore machen müssen“, sagte Vilson Gegic nach der Partie. Büderich war durch einen von Denis Hauswald verwandelten Handelfmeter in Führung gegangen (22.). Den mehr als verdienten Ausgleich erzielte Fatih Koru (43.).

DITIB Solin. - Schwarz-Weiß 2:3 (0:1)

Auch für Schwarz-Weiß 06 lief das Wochenende ganz nach Wunsch. Das Team von Harald Becker zog mit dem 3:2-Erfolg über DITIb Solingen in der Tabelle vorbei am Gegner auf Platz vier. Sieggarant war der Doppeltorschütze Markus Dahlmann (44., 79.). Marco Lütten machte das zwischenzeitliche 2:0 (74.).

Benrath-Has. - VfB Hilden II 1:4 (0:2)

Immerhin wieder elf Akteure zusammen bekam der feststehende Absteiger SG Benrath-Hassels für die Partie gegen den VfB Hilden II. Zu mehr als dem Ehrentreffer von Manuel Jordan (87.) zum 1:4-Endstand reichte es für das Tabellenschlusslicht nicht.