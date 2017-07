Düsseldorf. Mit einer Überraschung endete am Sonntag das Saisoneröffnungsturnier beim Fußball-Bezirksligisten TSV Eller 04. Denn nicht einer der favorisierten Oberligisten, sondern der gastgebende Bezirksligist setzte sich beim Hyundai-Cup durch. „Wir haben uns am Donnerstag für den Niederrheinpokal qualifiziert und gewinnen heute sogar unser eigenes Turnier, nachdem es in den letzten Jahren immer nur für den vierten und letzten Platz gereicht hat. Das war eine gute Woche für Eller 04“, sagte der Trainer des Gastgebers nach dem 8:7-Sieg nach Elfmeterschießen im Endspiel gegen den VfB Hilden. Die Gastgeber waren mit etwas Glück in das Finale eingezogen. Im ersten Halbfinale hatte der Landesligist Rather SV die besseren Chancen. Eller rettete sich jedoch ins Elfmeterschießen und behielt dort mit 4:2 die Oberhand.

Das zweite Halbfinale war dann etwas überraschend eine ganz klare Angelegenheit. Im Duell zweier Oberligisten blieb die TuRU beim 0:3 gegen Hilden ohne Chance. Eine Woche vor dem ersten Pflichtspiel offenbarten die von Dennis Brinkmann trainierten Oberbilker in allen Mannschaftsteilen Mängel. Diese deckte anschließend auch der Rather SV auf, der das kleine Finale gegen die TuRU nach Toren von Zissis Alexandris und Max Haubus mit 2:0 für sich entschied.

DSV 04 trotzt Oberligist DSC 99 ein 1:1-Unentschieden ab

Oberliga-Aufsteiger DSC 99 hat kurz vor dem Saisonstart auch noch einiges zu tun. Gegen den Bezirksliga-Aufsteiger DSV 04 sprang nur ein 1:1 heraus. Zugang Tim Becker besorgte das 1:0 (29.), der aus Hilden gekommene Khalid Al-Bazaz traf zum Ausgleich ins eigene Tor (80.). Ein Ausrufezeichen setzte Bezirksligist Lohausener SV mit dem 5:1 über Landesligist ASV Mettmann. Albert Große-Ophoff (3), Markus Schönefeld und Aleksandrs Haibulians trafen für den LSV. magi