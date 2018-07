Der Publikumsliebling aus Schweden ist endgültig zurück bei der DEG, die neue Saison in der Deutschen Eishockey Liga rückt näher. Calle Ridderwall (in der Bildmitte mit weißem T-Shirt zu finden) ist in Düsseldorf gelandet. Am Flughafen wurde der Stürmer, der bereits in der Saison 2012/13 das DEG-Trikot trug, von einigen Fans in Empfang genommen. Das erste Eistraining an der Brehmstraße findet am Montag statt. tke/Foto: Häfner