Von U 14 bis U 20 holen sie 20 Top-Ten-Plätze.

Düsseldorfs Leichtathletik-Nachwuchs hat sich auch 2017 wieder von seiner besten Seite gezeigt. In der vom Deutschen Leichtathletik Verband nun komplett veröffentlichen deutschen Bestenliste der weiblichen Jugend findet man gleich 20 Düsseldorfer Athletinnen unter den Top-Ten.

Am besten ist die ART-Diskuswerferin Annina Brandenburg platziert, die bei der U 20-EM in Grosseto den achten Rang belegte. Ihre Bestweite von 51,86 Meter hatte sie als Vizemeisterin bei der Jugend-DM in Ulm geworfen und reichte in der deutschen Bestenliste zu Rang drei. Allerdings wird die 19-Jährige künftig für Wattenscheid starten.

Bei der U 18 sind die sechsten Plätze für Kaja Bins (ART) und Clubkollegin Annkathrin Hoven herausragend. Die 16-jährige Hoven schaffte Rang sechs als U 18-DM-Vierte im 200-Meter-Lauf in 24,61 Sekunden, Bins als DM-Vierte im Siebenkampf mit 5167 Punkte. Rang zwei in der Bestenliste belegt das ART-Siebenkampf-Team mit Kaja Bins, Annkathrin Hoven und Karla Gruss. Das kam auch bei der Mehrkampf-DM in Bernhausen auf Rang zwei. Gold und den Meistertitel musste es den im abschließenden 800-Meter-Lauf stärkeren und älteren Mädchen aus Auerbach/Streitheim (Bayern) überlassen.

Die beiden Toptalente im Gehen haben ihre Begeisterung verloren

Auch bei der U 16 gibt es zwei sechste Plätze: für Lea Dreilich (ART) mit 5,70 Meter im Weitsprung und Letizia Marsico (ART) im Diskuswerfen mit 38,43 Meter. Die 14-jährige Marsico schaffte es bei der U 16-DM in Bremen zu Silber.

Sehr bedauerlich findet ART- und NRW-Landestrainerin Aina Mikrikow-Warnt, dass die aus ihrer Gehergruppe talentierten Lea Schulte (5. der U 16-Bestenliste) und Liv Trick (Zweite bei der W 14 in Deutschland) ihre Begeisterung inzwischen für Gehsport-Erfolge verloren haben und künftig nicht mehr bei Geh-Wettbewerben zu sehen sein werden.