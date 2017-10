Eller macht im oberen Mittelfeld mit einem 4:3 gegen Lohausen Boden gut. Kalkum verliert auch gegen Zons.

In der Fußball-Bezirksliga verloren Schwarz-Weiss 06 und die SG Unterrath weiteren Boden auf den Tabellenführer DITIB Solingen. Am Tabellenende verliert der TV Kalkum-Wittlaer das rettende Ufer aus den Augen.

TSV Eller 04 - Lohausener SV 4:3 (3:1)

Ein torreiches Spektakel erlebten die Zuaschauer auf der Vennhauser Allee. Der gastgebende TSV Eller 04 verspielte gegen Lohausen zwischenzeitlich eine Drei-Tore-Führung, behielt am Ende aber doch alle Punkte in Eller. „Wir haben uns das Leben nach starkem Beginn unnötig schwer gemacht“, klagte Ellers Trainer Dirk Schmidt. Die Platzherren überrannten den LSV in der ersten halben Stunde förmlich und lagen nach Treffern von Nico Stracke (6.), Engin Cakir (13.) und einem Eigentor von Dennis Hermanns (22.) verdient mit 3:0 vorne. Lohausen schöpfte durch den Anschlusstreffer von Michael Behlau (38.) aber neuen Mut und glich nach der Pause durch Daniel Müller (47.) und Lennard Döbbefeld (54.) aus. Danach entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit dem besseren Ende für den TSV, für den Rene Reuland zum 4:3-Endstand in der 88. Minute traf.

SG Unterrath - Benrath-Hassels 0:0

Mit dem 0:0 in Unterrath konnte der Aufsteiger SG Benrath-Hassels besser leben als die gastgebende SGU. „Für uns war heute sogar noch mehr drin“, meinte Benraths zufriedener Trainer Andreas Kober. Auf der anderen Seite konnten die an diesem Tag schwachen Platzherren noch nicht einmal Kapital aus der Roten Karte für Benraths Kingsley Onomah Anointing (70.) schlagen. „Wir hätten bis Ostern spielen können und kein Tor erzielt“, klagte SGU-Coach Vilson Gegic. Benraths Bazou Coulibaly musste mit einer Rippenverletzung ins Krankenhaus gebracht werden.

Solingen - Schwarz-Weiss 1:1 (0:0)

Schwarz-Weiss 06 bleibt nach dem 1:1 beim VfB Solingen Tabellenzweiter, muss den Spitzenreiter DITIB Solingen aber weiter davon ziehen lassen. „Was Solingen macht, ist uns egal. Wir schauen nur auf uns“, sagte Schwarz-Weiss-Trainer Harald Becker nach Spielschluss. Mit der Leistung seines Teams war der Fußball-Lehrer einverstanden, auch wenn die Oberbilker die von Markus Dühlmann (48.) erzielte Führung nicht über die Zeit brachten.

Kalkum-Wittlaer - FC Zons 1:2 (0:1)

Immer aussichtsloser wird die Lage für das Tabellenschlusslicht TV Kalkum-Wittlaer. „Wenn wir nicht gegen so eine Mannschaft gewinnen, gegen wen dann“, fragte sich Wittlaers sportlicher Leiter Holger Sturm nach der 1:2-Heimschlappe gegen den FC Zons. TVKW-Torwart Justin Rütters begünstigte die Zonser Führung mit einem persönlichen Fehler (28.). Erst in den letzten 15 Minuten machten die in der letzten halben Stunde in Überzahl agierenden Hausherren Druck. Da stand es aber schon 0:2. Der Anschlusstreffer durch einen ebenfalls haltbaren Schuss von Ismail Ibraim (78.) war letztlich zu wenig.