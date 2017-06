In den Junioren-Konkurrenzen des T³-Triathlons gibt’s zwei Heimsiege.

Düsseldorf. Athleten aus mehr als 30 Nationen, rund 1800 Teilnehmer und ein Präsident der Europäischen Triathlon Union, der voll des Lobes war. „Ein beeindruckendes Rennen vor einer einzigartigen Kulisse an einer tollen Location“, sagte Renato Bertrandi über die beiden Wettkampftage von Düsseldorf. Vor allem der einzigartige Schwimmausstieg über den Steg des Hafenrestaurants „Lido“ sorgte für positive Reaktionen bei den Teilnehmern, die erstmals im Medienhafen ins Wasser sprangen.

Auch aus sportlicher Sicht war die siebte Auflage des T³, in den erstmalig die Sprint-Europameisterschaften integriert waren, ein Erfolg für Düsseldorf. In den Ergebnislisten tummelten sich zahlreiche Starter aus der Landeshauptstadt auf den vorderen Plätzen. Der für die Fortuna startende Luca Fröhling gewann die T³-Junioren-Konkurrenz, Oliver Zilcher von den Freien Schwimmern wurde Erster in der Klasse M 40.

Ex-Schwimmprofi Christian Keller ging für die Sportstadt Düsseldorf an den Start. In der Wechselzone zum Radfahren überlief der olympische Medaillengewinner von 1996 gleich mehrere Konkurrenten. Während diese nach den 750 Metern im windigen Hafenbecken durchaus schon gezeichnet waren, wirkte Keller noch so frisch, als hätte er sich gerade mal warmgeschwommen. Hinter Zilcher belegte er in der Klasse M 40 am Ende Platz zwei. Auch bei den Juniorinnen gab es einen Düsseldorfer Sieg. Anna Busse vom DSC landete sogar auf Rang zwei aller weiblichen T³-Starterinnen. Mit Desiree Eschwig (4.), Rebecca Eberhardt (6.) und Christine Friederici (9.) belegten drei weitere Düsseldorferinnen Top-Ten-Plätze. tke