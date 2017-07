Nach den beiden Goldmedaillen am ersten Tag überrascht an Tag zwei vor allem der 15 Jahre alte Aidan Warnt.

Wattenscheid. Am zweiten Tag der erstmals ausgetragenen NRW-Jugend-Meisterschaften, die früher den Titel Westdeutsche Meisterschaften trugen, gab es in Wattenscheid noch drei Mal Gold für Düsseldorfs Leichtathleten bis 19 Jahre. Am ersten Tag war bereits über zwei Goldplätze gejubelt worden, am Sonntag standen dann mit Annina Brandenburg und Erik Aßmann zwei ART-Athleten besonders im Blickpunkt.

Drei Tage vor Beginn der U 20-Europameisterschaften im italienischen Grosetto legte Anina Brandenburg eine starke Serie beim Diskuswerfen hin. Ihr weitester Wurf wurde mit 50,16 Meter vermessen. „Damit kann ich ganz beruhigt zur EM fahren“, sagte Brandenburg nach dem Wettkampf. In diesem verlor sie zwar gegen ihre EM-Mitfahrerin Julia Ritter (53,41 Meter/Wattenscheid), übertraf aber nochmals die EM-Norm, die sie bereits im Mai an ihrem Studienort Abilene im US-Bundesstaat Texas (51,86 Meter) übertroffen hatte.

Besonders im Blickpunkt stand auch Erik Aßmann beim Hochsprung. Vor einer Woche war er beim NRW-Schulfinale in Rheine schon mit der Höhe von 1,88 Meter Sieger gewesen. In Wattenscheid setzte der 15-Jährige seine Erfolgsserie trotz wieder einmal holprigen Beginns (drei Versuche für 1,74 Meter) fort. Bei der Höhe von 1,90 Meter war Aßmann längst allein im Wettbewerb verblieben und überflog diese auf Anhieb. Anschließend „sollte es noch kosmisch werden“, wie er sagte. Doch die neue Bestleistung von 1,96 Meter gelang noch nicht – wie auch schon vor sechs Wochen der Versuch des ersten Zwei-Meter-Sprunges, bei dem sein russischer Trainer Juri Swetkow erstmals von „kosmischen Höhen“ gesprochen hatte.

Franziska Jakobs läuft auch über 1500 Meter der Konkurrenz davon

Wie bereits beim 800-Meter-Lauf, den sie am Vortag locker gewonnen hatte, setzte sich Franziska Jakobs vom ART auch über 1500 Meter in 4:46,23 Minuten gegen die Konkurrenz durch – ohne sich dabei offenbar übermäßig anstrengen zu müssen. Der Titelgewinn im Kugelstoßen für Teamkollege Aidan Warnt mit 13,32 Meter kam dagegen reichlich überraschend. Zugleich gelang ihm damit die Revanche gegen Marc Gast, gegen den er am Vortag beim Diskuswerfen verloren hatte.

20 Medaillen-Plätze war das ausgegebene Ziel der Düsseldorfer Vereine. Dass es am Ende doch „nur“ 19 wurden, wird im Nachgang niemanden sonderlich erschüttern. Vier „Blech-Plätze“ mit Rang vier unterstreichen zusätzlich den hohen Leistungsstand, den Düsseldorfs Leichtathletik-Jugend hat.

Ergebnisse der NRW-JUGEND-MEISTERSCHAFTEN - männlich

Ergebnisse der NRW-JUGEND-MEISTERSCHAFTEN - weiblich 400 m: 1. Sven Hauk (Leverkusen) 50,30 Sek., 2. Oscar Grube (ASC) 50,74

Weitsprung: 1. Max Busse (Minden) 7,07 m, 2. Jaron Boateng (ASC) 6,79, 9. Dennis Trukawka (ART) 6,11

Diskuswerfen: 1. Marc Gast (Lippe Süd) 45,74 m, 2. Aidan Warnt (ART) 44,25

Speerwerfen: 1. Yannik Zein (ART) 50,30 m

U 20, 400 m Hürden: 1. Nils Langemeyer (Aachen) 56,22 Sek., 5. Gil da Silva Pannebäcker (ART) 58,13

Stabhochsprung: 1. Marc Jacobs (Leverkusen) 4,65 m, 5. Timon Kielgas (DSV 04) 4,00

U 18, 200 m: 1. Ben Rose (Münster) 22,56 Sek., 10. Manuel Schieron (ART) 23,11

110 m Hürden: 1. Maximilian March (Voreifel) 13,68 Sek., 4. Dennis Trukawka (ART) 14,87, im Vorlauf: Jaron Boateng (ASC) 14,69

4x100-Meter-Staffel: 1. Schalke 04 44,75 Sek., 2. ART (Manuel Schieron, Dennis Trukawka, Aimo Warnt, Gereon Schuster) 45,05

Dreisprung: 1. Florian Hornung (Dülmen) 13,72 m, 2. Aimo Warnt (ART) 13,58, 7. Gereon Schuster (ART) 12,34 M 15, Hochsprung: 1. Erik Aßmann (ART) 1,90 m

Kugelstoßen: 1. Aidan Warnt (ART) 13,32 m 800 m: 1. Franziska Jakobs (ART) 2:14,29 Min

U 18, 100 m: 1. Amelie Dierke (Werden) 12,04 Sek., 2. Annkathrin Hoven (ART) 12,17, im Vorlauf: Janet Twum-Barimah (ASC) 12,69

Stabhochsprung: 1. Lukka Franke (Soest) 3,60 m, 4. Lena Neuschäfer (TV Angermund) 3,40, 6. Antonia Krisp (ART) 3,25, 8. Frederike Schütte (TV Angermund) 3,20, 11. Sophia Frentzel-Beyme (TV Angermund) 2,90

Weitsprung: 1. Lena Böhmer (Gladbeck) 6,13 m, 3. Daniela Kreft (ART) 5,67, 4. Frederike Schütte (TV Angermund) 5,64, 9. Helena Peters (ART) 5,29

1500 m: 1. Franziska Jakobs (ART) 4:46,23 Min

Diskuswerfen: 1. Julia Ritter (Wattenscheid) 53,41 m, 2. Annina Brandenburg (ART) 50,16 Stabhochsprung: 1. Anne Berger (Gladbeck) 3,75 m, 2. Clara Stenner (ART) 3,20

U 18, 200 m: 1. Amelie Dierke (Werden) 24,38 Sek., 2. Annkathrin Hoven (ART) 24,61, 7. Daniela Kreft (ART) 25,32

100 m Hürden: 1. Amelie Braun (Siegen) 13,77 Sek., 2. Daniela Kreft (ART) 14,44, 5. Frederike Schütte (TV Angermund) 14,85

Diskuswerfen: 1. Leonora Ahmetaj (Dortmund) 41,41 m, 2. Leonie Simnonia (ART) 38,66, 7. Melina Gellenbeeck (ART) 31,61

Etwas weniger optimal erscheint dagegen der Termin zu Ferienbeginn, an dem die Meisterschaft in neuer Form erstmals stattfand. Wer aber die Begeisterung der 1400 Athleten sowie ihres großen Anhangs und die zum Teil überragenden Leistungen erlebt hat, weiß, dass die Leichtathletik mit dieser Großveranstaltung auf einem guten Weg ist.