Nach dem Aufstieg der Damen lockt jetzt der Pokal.

Eine fast perfekte Saison könnte am Wochenende für die Volleyballerinnen des DSC 99 noch eine Zugabe bereithalten. Nur eine Woche nach dem letzten Saisonspiel in der Oberliga und dem nun feststehenden Aufstieg in die Regionalliga stehen im besten Fall noch zwei Bezirkspokalspiele an. Gegner sind dabei der Oberliga-Konkurrent Humann Essen und im Falle eines Erfolges der Sieger aus der Partie Langenfeld (Regionalliga) gegen die Zweitvertretung des DSC (Landesliga). Sollten die zweiten Damen die Sensation schaffen und gegen den Regionalligisten gewinnen, könnte es zu einem vereinsinternen Finale kommen.

„Unsere Gegner fallen jedoch nicht unter die Kategorie Selbstläufer. Wir haben das Niveau, beide zu schlagen, müssen aber die nötige Spannung gewinnen. Es ist ein neuer Wettbewerb“,sagt Trainer Pascall Reiß. Tatsächlich war nach dem bereits tags zuvor feststehenden Gewinn der Meisterschaft im letzten Saisonspiel bei den Volleys Bonn die Luft ein wenig raus. Mit 2:3 setze es für die Düsseldorferinnen eine unnötige Niederlage. Diese trübte zwar die Stimmung kaum, sollte dem Team aber ein Warnsignal sein, sagt der Trainer. Und im Pokal gibt es neben den vom Verband ausgeschütteten Siegprämien auch die Möglichkeit, sich in den Verbands-Pokal zu spielen. Dort winken attraktive Lose gegen Top-Teams. Die Spiele in Form eines kleinen Turniers finden am Samstag ab 12 Uhr in der Halle an der Suitbertusstraße statt. goe