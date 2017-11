Das Frauen-Team der DEG, das als Aufsteiger in der ersten Eishockey-Bundesliga spielt, hat den ersten „Dreier“ geschafft. Beim Spiel in Hannover, beim SC Langenhagen, gab es einen 5:2 (3:1, 1:1, 1:0)-Erfolg – nachdem in der Vorwoche „nur“ ein 4:3-Sieg nach Verlängerung gegen die Berlin gelungen war. Mag sein, dass sich die DEG-Frauen den Auftritt gegen den Tabellen-Letzten etwas leichter vorgestellt hatten. Daher mussten sie bereits nach 47 Sekunden den Treffer zum 0:1-Rückstand hinnehmen. „Mein Team hat dennoch super gespielt. Wir waren eigentlich klar überlegen,“ sagte Trainerin Miriam Thimm, die besonders mit dem Schussverhältnis von 20:3 im Mitteldrittel sehr zufrieden war.

„Da hätten wir allerdings ein wenig mehr aus unserer Überlegenheit machen müssen“, sagte Thimm. Der Sieg gibt den DEG-Frauen weitere Sicherheit. „Unsere Spielerinnen zeigen eine gute Entwicklung,“ erklärt Thimm. Die Treffer für die DEG erzielten Valerie Offermann (3), Laura Brückmann (2). Im Tor war Celine Will öfters gefordert und bekam Lob ihrer Trainerin: „Celine hat super gehalten.“ Am kommenden Samstag und Sonntag spielen dann die DEG-Frauen zweimal gegen den Tabellen-Letzten aus Langenhagen an der Brehmstraße. B.F.