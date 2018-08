Nach dem 4:1 in Vohwinkel ist der „Club“ oben dabei, der MSV spielt 1:1, Rath verliert erneut.

Das waren perfekte neun Tage für den DSC 99 zum Saisonstart in der Fußball-Landesliga: Die Elf von Trainer Andreas Billetter schloss die „englische Woche“ mit einem 4:1 über den FSV Vohwinkel ab und führt nun gemeinsam mit dem Aufsteiger Teutonia ST. Tönis und dem 1. FC Mönchengladbach die Tabelle mit drei Siegen aus drei Spielen an.

„Kompliment an die Mannschaft. Insbesondere die ersten 30 Minuten waren schicht überragend“, jubelte Andreas Billetter nach Spielschluss. Da konnte er auf einen entspannten Nachmittag zurückblicken, weil Pascal Ryboth (10.), Nikola Raicevic (14.) und Jeffrey Eshun (18.) den „Club“ schnell mit 3:0 in Führung gezaubert hatten.

Danach ließ es der DSC ruhiger angehen und bekam die Quittung mit dem Anschlusstreffer kurz vor der Pause (45.). „Das war so sicher nicht nötig“, meinte Billetter, der sich aber kurz nach dem Seitenwechsel wieder beruhigen konnte, als Robin Reuter eine Einzelleistung mit dem Tor zum 4:1 abgeschlossen (47.) hatte. In der Folge hatten die Gäste etliche Chancen, um das Ergebnis deutlicher zu gestalten. „Wir hätten den Gegner abschießen können. Aber wer weiß, wozu es gut ist, dass wir uns ein paar Tore angespart haben“, meinte Billetter mit Blick auf das bereits morgen stattfindende Derby gegen den MSV.

DSC 99: Beer - Reuter, Becker (86. Koss), Raicevic, Lobato. D. Eßer, Yildiz, Busse (70. Zitat), Eshun, Njangue, P.Ryboth (81. Dagdelen)

Tore: 0:1 (10.) Ryboth, 0:2 (14.) Raicevic, 0:3 (18.) Eshun, 1:3 (45.) Hackmann, 1:4 (47.) Reuter

Starke Geste von beiden Teams nach schlimmer Nachricht

In der Partie zwischen dem MSV Düsseldorf und der Holzheimer SG rückte der Fußball in den Hintergrund. In der Halbzeitpause erfuhr ein Holzheimer Spieler über Telefon vom Herzinfarkt seines Vaters. Dass sich daraufhin beide Teams auf dem Platz im Kreis zusammenfanden, um dem Spieler Mut und Kraft zu spenden, wertete MSV-Trainer Mohamed Elmimouni als „super Geste und den besten Moment in diesem Spiel“.

Zuvor hatte der MSV große Probleme mit dem mit zwei Niederlagen in die Saison gestarteten Aufsteiger. „Wir haben sehr pomadig gespielt. Das gehört aber zur Entwicklung einer jungen Mannschaft“, hatte Elmimouni Verständnis für den schwachen Auftritt seiner Elf. Diese betrieb im zweiten Abschnitt immerhin Schadensbegrenzung und kam durch Zugang Michael Kijach zum Ausgleich (70.).

MSV: Iyigün - Markovic, Ntuku, Saysay (46. Azirar), Uzunlar, Heuer, J.Jaha, Thomassen, Jaouadi, Anglart (46. Kijach), Bahuch (66. AL Khabbachi)

Tore: 0:1 (44.) Esser, 1:1 70.) Kijach

Einfach nicht in Tritt kommt der Rather SV. Auch das dritte Saisonspiel ging für die Elf von Trainer Andreas Kusel verloren. Gegen den Cronenberger SC hieß es 0:2. Kabiru Mohammed traf doppelt. Der in den letzten fünf Minuten zu zehnt spielende RSV ist nun Schlusslicht. Das hatte man sich rund ums Waldstadion natürlich anders vorgestellt. Vergangene Saison hatte der RSV oben mitgespielt.

Rather SV: Möllemann - Pira, Stillger, Tanaka (62. Mazlumovski), Fenster, Gatzke (76. Jankovic), Körber, Dogan, Celik, Yavuz (46. Oualdali), Disbudak Tore: 0:1, 0:2 (38., 64.) Mohammed