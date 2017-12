Am vergangenen Wochenende hatten viele Fans des bei den Spielen des DEG-DNL-Teams gegen Berlin große Augen gemacht, war doch der 17-jährige Top-Scorer Ties van Soest unerwartet mit dabei. Eigentlich hätte er mit der niederländischen U 20 bei der C-WM in Dumfries (Schottland) sein sollen, half aber der DEG nochmals. Er fehlte dann am Sonntag bei der WM gegen die Japaner (1:6). Die Niederländer hatten sich nach Testspiel-Niederlagen (1:7 und 0:7) gegen die Japaner in den Tagen vor der WM (mit Ties van Soest) keine Chancen ausgerechnet und kamen so dem Wunsch der DEG nach. Gegen Korea (4:5) am Montag war van Soest in Dumfries dann dabei und legte seinem Bruder Joern und dem ehemaligem Team-Kollegen Noah Muller von der DEG zu Treffern auf. B.F.