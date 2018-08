Der DEG-Nachwuchs gewinnt nur zwei von vier Spielen in Krefeld.

Mit einem 3:2-Sieg (0:0, 1:1, 1:1, 1:0) nach Penaltyschießen im Spiel um Platz drei gegen Iserlohn hat der Eishockey-Nachwuchs der Düsseldorfer EG das DNL-Vorbereitungs-Turnier in Krefeld abgeschlossen. Georg Holzmann war aber trotz der verpassten Endspielteilnahme nicht unzufrieden: „Es war für uns eine gute Vorbereitung, auch wenn uns nicht alle Ergebnisse gefallen“, sagte der Trainer der U 20, dessen Team gleich den Turnierauftakt gegen den EV Regensburg verpatzt hatte. Die Tore von Fabian Riebnitzki und Justus Gerharz waren bei der 2:4-Niederlage (0:3, 2:0, 1:1) zu wenig.

Bereits da hatte sich bemerkbar gemacht, dass der in die US-amerikanische College-Liga (NCAA) abgewanderte Ties van Soest fehlt. Der Topscorer der Vorsaison (18 Tore und 26 Vorlagen in 38 Spielen) spielt aufgrund von Knieproblemen derzeit allerdings gar kein Eishockey. Der 18-Jährige muss bis Weihnachten aussetzen. Ein Umstand, der auch mit Blick auf seine Karriere in der College-Liga sehr schmerzhaft ist. Holzmann hofft deswegen insgeheim, dass er den niederländischen Nationalspieler vielleicht doch noch mal in der Deutschen Nachwuchs Liga einsetzen kann.

Auch im zweiten Spiel gab es eine Niederlage: ein 3:4 nach Penaltyschießen gegen die Gastgeber vom Krefelder EV. Zwar war die DEG im Straßenbahn-Derby durch Tobias Perktold früh in Führung gegangen, doch im Mitteldrittel kam der KEV zu drei Treffern. Erst in den letzten drei Minuten gelangen Marc Stähle und Daniel Bartuli das 3:3, das anschließende Penaltyschießen gewannen aber die Schwarz-Gelben.

Der 5:1-Erfolg gegen kaum ausgeruhte Iserlohner, die nur drei Stunden Pause hatten, genügte nicht mehr zur erneuten Finalteilnahme. Am Ende fehlte dem Team von Trainer Holzmanns ein Punkt. Zumindest das Spiel um Rang drei gewann die DEG aber durch Treffer von Dimitri Metelkow und Justus Gerharz in der regulären Spielzeit sowie Luke Volkmann und Sven Schulz im Penaltyschießen.

Spielberichtsbogen vom Duell mit den Roosters verschwindet

Merkwürdiger Begleitumstand: Der Spielberichtsbogen war nach der Partie gegen die Roosters nicht aufzufinden – und somit konnten auch keine Torschützen der DEG vermeldet werden. Im Gegensatz zu früheren Turnieren wollte der Veranstalter die Ergebnisse und Spielstände mit dem Hinweis auf die seit Mai gültige Datenschutz-Verordnung überhaupt nicht veröffentlichen. Computer- und Netz-Unterstützung gab es nicht. Wie in der Vor-Internet-Zeit wurde das Formblatt des DEB mit der Hand ausgefüllt – und das vom Spiel DEG gegen Iserlohn verschwand dann in der Hosentasche irgendeines fleißigen Krefelder Helfers.