Nach drei Siegen zum Auftakt gibt es eine 0:1-Niederlage bei Borussia Mönchengladbachs U 23.

Düsseldorf. Die bis dahin blütenweiße West von Fortunas U 23 hat am vierten Spieltag der Fußball-Regionalliga West erste Flecken abbekommen. Das Team von Taskin Aksoy zog im Niederrheinschlager bei Borussia Mönchengladbachs U 23 knapp mit 0:1 (0:0) den Kürzeren, bleibt in der Tabelle aber mindestens bis Montagabend noch Spitzenreiter.

Mönchengladbachs Joker Mirza Mustafic zerstörte mit seinem späten Tor (80.) die Hoffnung der Fortuna, zumindest einen Zähler aus dem Rheydter Grenzlandstadion zu entführen. „Die Borussia war dem Sieg heute einfach einen Tick näher, weil sie ihn auch mehr wollte“, kannte Taskin Aksoy an.

Dennoch fiel die erste Saisonniederlage alleine mit Blick auf die Entstehung des einzigen Treffers in die Kategorie „vermeidbar“: Tom Zündorf spielte einen eigenen Freistoß auf dem holprigen Rasen quer auf Taylan Duman, der sofort attackiert wurde und den Ball an Thomas Kraus verlor. Kraus lief so frei auf das von Tim Wiesner gehütete Tor, legte quer auf den mitgelaufenen Mustafic, für den der Abschluss nur noch Formsache war.

Trainer Taskin Aksoy setzt gleich acht Jungsprofis ein

„Eine clevere Mannschaft nimmt hier einen Punkt mit“, haderte Aksoy. Doch sein mit acht Jungprofis verstärktes Team blieb diesen Nachweis schuldig. Marlon Ritter und der zur Pause ausgewechselte Karlo Igor Majic blieben in der Offensive blass. Dahinter bekamen auch Taylan Duman und Justin Kinjo das zentrale Mittelfeld nicht in den Griff. In diesem Bereich waren die gerade erst der A-Jugend entwachsenen Gladbacher Eigengewächse Marcel Benger und Aaron Herzog überraschend Punktsieger. „Wenn man sich die Aufstellungen anschaut, war die Chance wohl nie größer, etwas Zählbares aus Gladbach mitzubringen. Leider haben wir die Chance ausgelassen“, ärgerte sich Aksoy.

Fortuna II: Wiesner - Montag, Gül, Zündorf, Lucoqui - Duman, Kinjo (77. Bezerra Ehret), Miyake (67. Cebe), Iyoha - Ritter, Majic (46. Hashimoto)

Tor: 1:0 (80.) Mustafic