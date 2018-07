Düsseldorf. In einem tollen Rahmen startete Fortunas U 23 am Samstag in die neue Saison in der Fußball-Regionalliga West. Insgesamt 1500 Zuschauer fanden sich zum Heimspiel gegen den Aufsteiger SV Lippstadt im Paul-Janes-Stadion ein. Sie sahen zwar keine Tore, dafür aber ein intensives Spiel, in... mehr