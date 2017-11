Mannschaft beweist in Berlin sowie gegen Köln Moral und punktet in beiden Spielen.

Auch in den Spielen vier und fünf nach der Länderspielpause gelingt es der Düsseldorfer EG, in der Deutschen Eishockey Liga zu punkten. Dem 4:3 nach Penaltyschießen in Berlin folgte ein 2:3 nach Verlängerung im Derby gegen Köln. Was lief gut, was lief schlecht?

Top: Moral

In beiden Spielen des vergangenen Wochenendes meldete sich die DEG nach Rückständen zurück. Bei den Eisbären lag das Team von Cheftrainer Mike Pellegrims nach 22 Minuten mit 1:3 zurück, spielte aber unbeirrt weiter und bewies Moral. Im Derby gegen die Haie schien das 2:1 der Kölner durch Ryan Jones (57.) die Entscheidung zu bedeuten. Doch erneut kämpfte sich die DEG zurück. Das war vor der Länderspielpause meist anders, als ein Rückstand fast gleichbedeutend mit einer Niederlage war.

Flop: Erstes Drittel

Oftmals in dieser Saison die große Stärke der Rot-Gelben, präsentierte sich der Tabellenneunte zwei Mal im ersten Spielabschnitt alles andere als gut. Gegen Berlin lag das Team zur ersten Sirene trotz einiger Chancen mit 0:2 zurück. Gegen die Haie stand es zwar 1:1, angesichts eines Schussverhältnisses von 4:17 jedoch ein absurdes Ergebnis.

Top: Mathias Niederberger

Mit sensationellen Paraden brachte der DEG-Torhüter in Berlin die gegnerischen Angreifer bereits in der regulären Spielzeit regelmäßig zur Verzweiflung und sicherte mit einem gehaltenen Penalty in der Verlängerung sowie Saves im folgenden Penaltyschießen den vierten Sieg in Folge. Auch gegen Köln hielt er seine Mannschaft an seinem 25. Geburtstag immer wieder im Spiel. Insgesamt parierte Niederberger am Wochenende 74 von 80 Schüssen (92,5 Prozent).

Flop: Überzahlspiel

John Henrion gelang in Berlin im Powerplay zwar ein Treffer, doch insgesamt präsentierte sich die DEG in Überzahl wieder schwach. Gegen die Haie gab es vier Fünf-gegen-vier-Situationen, in denen das Pellegrims-Team häufig nicht mal in die Aufstellung fand.

Top: Rückkehrer

Auch wenn das Lazarett mit Kapitän Darryl Boyce wieder Zuwachs bekommt (Schnittwunde im Oberschenkel), so durfte sich die DEG über die Rückkehr von Verteidiger Alexandre Picard und Stürmer Manuel Strodel freuen. Beide kehrten nach wochenlanger Verletzungspause zurück und zeigten trotz ihrer Wettkampfpause ordentliche Leistungen.

Flop: Sonntagabend

Bereits zum dritten Mal trug die DEG ein Heimspiel am Sonntagabend um 19 Uhr aus. Für die Ansetzungen kann der Club nichts, doch dieser Termin kostet jedes Mal Zuschauer. Gegen ufdie Haie kamen 12 179 Besucher in den Dome. Das ist zwar mehr als ordentlich. Wäre das erste Bully aber bereits um 16.30 Uhr gewesen, so hätten die Düsseldorfer wahrscheinlich mehrere Hundert mehr begrüßen können.