Beim Quirinus-Cup siegen sowohl die A-, als auch die B-Junioren. Bei den C-Junioren siegt Bayer Dormagen.

Der Quirinus Cup 2018 war wieder einmal ein voller Erfolg, die Sporthallen waren gut gefüllt. Die Zuschauer bekamen aber auch Jugendhandball der Spitzenklasse zu sehen. Vor allem im männlichen Bereich zeigte sich die Klasse der HSG Neuss/Düsseldorf. Gleich vier Mannschaften schafften in den Altersklassen A, B und C den Sprung ins Halbfinale, die männliche A1 und B1 konnte das hochklassig besetzte Jugendturnier am Ende sogar für sich entscheiden.

Vor allem in der A-Jugend konnte man sehen, welch hervorragende Jugendarbeit bei der HSG Neuss/Düsseldorf schon im Gründungsjahr geleistet wird. Sowohl die A1 als auch die A2 schafften beim Quirinus Cup den Sprung ins Halbfinale. Die A1 setzte sich im Halbfinale gegen den Vohwinkeler STV mit 15:3 durch, die A2 musste sich Dukla Prag denkbar knapp mit 10:11 geschlagen geben. Im Spiel um Platz 3 kam die A2 der HSG zu einem 19:9-Erfolg über Vohwinkel. Im Finale setzte sich die A1 der vor der Saison neugegründeten Spielgemeinschaft vom Neusser HV und dem ART Düsseldorf mit 11:9 gegen Dukla Prag durch.

Auch die B1 gewann den diesjährigen Quirinus Cup durch einen 8:6-Erfolg im Finale gegen Dukla Prag. Zuvor hatte die B1 sich im Halbfinale gegen den ungarischen Vertreter RK Maksimir Pastela mit 15:9 durchgesetzt.

Der Nachbar ist im Finale der C-Junioren zu stark für die HSG

In der C-Jugend kam es im Halbfinale zum Nachbarschaftsduell zwischen den Neuss/Düsseldorfern und dem TSV Bayer Dormagen. Dieses Duell entschieden die Dormagener in einer Begegnung auf Augenhöhe am Ende mit 16:14 für sich und zogen ins Endspiel ein. Dort besiegteder TSV den französischen Vertreter Melantois mit 24:12. Die HSG Neuss/Düsseldorf sicherte sich nach einem 26:8-Erfolg über die JSG Rheinbach/Bonn Platz drei in der C-Jugend.

Eines der größten Jugend-Turniere in Deutschland war hervorragend besetzt und organisiert. Auch die 36. Auflage war ein voller Erfolg. Und nach dem Turnier ist bereits vor dem Turnier – nach wenigen Tagen Verschnaufpause werden die Verantwortlichen des Neusser HV bereits mit der Organisation des Quirinus Cup 2019 beginnen.