Ex-Profis der Fortuna sprechen über den Aufstieg 2017/18. In unserer Serie nimmt heute Olivier Caillas (40) Stellung. Er ist in der Saison 2008/09 mit dem Traditionsverein in die 2. Liga aufgestiegen.

Herr Caillas, wie geht es Ihnen und was machen Sie inzwischen?

Olivier Caillas: Mir geht es gut, danke der Nachfrage. Ich arbeite für eine große Sportartikelfirma und bin auch extrem für den Job unterwegs. Die wenige Freizeit, die ich habe, versuche ich mit meinen Söhnen zu verbringen, die auch Fußball spielen, engagiert und fußball-fanatisch sind. Die sind teilweise auch weiter, als ich es in dem Alter war. Und wenn sie irgendwann dazu keinen Bock mehr haben, ist das auch in Ordnung.

Wie sehr verfolgen Sie Fortuna noch?

Caillas: Nach wie vor sehr intensiv. Selten bin ich im Stadion, und wenn, komme ich mit meinen Kindern, die beide Fortuna-Mitglied seit ihrer Geburt sind. Von den 34 Spielen habe ich fast alle im Fernsehen gesehen, wenn ich nicht irgendwo mitten auf der Tribüne gesessen habe, wo man das alles am besten überblicken kann.

Hatten Sie zuvor damit gerechnet, dass die Mannschaft Meister wird?

Caillas: Nein, sie haben mich überrascht. In den vergangenen drei, vier Jahren war es Fußball-Magerkost, was wir erlebt haben. Die Zuschauerzahlen sprechen ja für sich. Teilweise waren weniger Leute in der Arena, als Dauerkarten verkauft worden sind. So stand da am Anfang der gerade abgelaufenen Saison ein großes Fragezeichen. Entsprechend waren wir alle gespannt. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass der Aufstieg gelingt.

Warum hat sich die Mannschaft zwischendurch nach einem guten Start so schwergetan?

Caillas: In erster Linie ist der gute Start auf die Leute zurückzuführen, die den Verein sehr gut kennen und sich glücklicherweise durchgesetzt haben. Sie durften sich dann auch um das Sportliche kümmern. Bei Fortuna war es ja so, dass es Leute im Verein gab und sicherlich auch noch gibt, die meinen, alles zu wissen. Deswegen freue ich mich am Ende des Tages, dass Uwe Klein und Robert Palikuca so einen guten Job gemacht haben. In meinen Augen ist der Erfolg diesen beiden zu verdanken und keinem anderen. In einer Saison ist es immer so, dass man in ein Loch fällt. Da gibt es im Fußball keine Erklärung für. 34 Spiele auf einem Niveau gibt es kaum. Fortuna hatte das Glück, dass die 2. Liga in diesem Jahr schwach war. Dementsprechend hat die Mannschaft von Friedhelm Funkel noch am konstantesten gespielt.