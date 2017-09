Gegen München und Nürnberg sollte gepunktet werden.

Beim Düsseldorfer HC ist heute der Münchner SC und am Sonntag der Nürnberger HTC zu Gast. Für die Düsseldorfer Herren ist dies die erste realistische Gelegenheit, Punkte in der ersten Bundesliga einzufahren, die dringend benötigt werden, um nicht bereits den Anschluss ans Mittelfeld zu verlieren. Momentan rangiert der DHC punktlos auf dem letzten Tabellenplatz, allein der TSV Mannheim hat ebenfalls noch keine Zähler gesammelt. Der andere Liganeuling aus München ist heute zu Gast und hat mit Punktgewinnen gegen Hamburg (UHC) und Harvestehude überraschen können. Der Nürnberger HTC, der sich in den vergangenen Jahren immer nur knapp vor dem Abstieg retten konnte, entführte gegen den schwächelnden UHC Punkte und hat die bessere Ausgangsposition.

„Bis jetzt ist unser Abenteuer 1. Liga mit viel Licht und Schatten zu bewerten. Viele gute Szenen, aber auch naive individuelle Fehler prägen das Bild in den ersten drei Partien“, sagte DHC-Trainer Nico Sussenburger zum Start. Doch an diesem Wochenende wollen die Düsseldorfer eine klare Leistungssteigerung zeigen: „In den Spielen gegen München und Nürnberg wird es auf Kompaktheit und einen guten Teamspirit ankommen“, sagt Trainerkollege Mirko Stenzel, der hofft, dass die Akklimatisierung an Spieltempo, -effizienz und technisches Niveau in Deutschlands höchster Spielklasse fortschreitet. G.G.