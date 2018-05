Mit dem 4:3 in Hamburg wird ein Abstiegs-Endspiel vermieden.

Die Hockeyherren des Düsseldorfer HC konnten sich mit einem 4:3 (3:0)-Sieg beim UHC Hamburg den Bundesliga-Klassenerhalt sichern. Die Gäste setzten sich in der Hansestadt gegen die favorisierten Hausherren durch, während die Konkurrenz vom TSV Mannheim in Krefeld mit 1:2 unterlag. So konnte die Mannschaft von Trainer Mirko Stenzel ihren Vorsprung auf vier Punkte ausbauen und ist damit den Mannheimern, bei denen der DHC in der kommenden Woche gastiert, enteilt.

In Hamburg nutzte der DHC die letzte Gelegenheit, einem echten Finale um den Klassenerhalt in Mannheim zu entgehen. Der DHC entführte beim UHC mit einer starken spielerischen Leistung die Punkte. Die Hamburger, für die es nach dem verpassten Final-Four-Einzug um nichts mehr ging, ließen dem DHC von Beginn an große Spielanteile, aus denen sich die Düsseldorfer früh Chancen zu kreieren und diese auch konsequent zu nutzen wussten. Nachdem ein Treffer der Hausherren nicht gegeben worden war, nutzte Moritz Rünzi die Gelegenheit, im direkten Gegenzug seine Mannschaft in Front (11.) zu bringen. Noch vor der Pause erhöhten Luis Knisl und Max Silanoglu, der ein sehenswertes Solo am Ende mit der 3:0-Halbzeitführung abzuschließen wusste.

Party des DHC zum Klassenerhalt begann schon in Hamburg

„Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen und haben unseren Matchplan umgesetzt“, sagte Stenzel zur guten Leistung seiner Mannschaft, die mit sonst oft vermisster Effizienz überzeugte. Nach Wiederanpfiff spielten die Hamburger deutlich stärker. Zwei Möglichkeiten nutzte Moritz Fürste, der gemeinsam mit dem langjährigen Trainer Kais al Saadi sein letztes Spiel für den UHC bestritt und damit eine Ära beim UHC beendete.

Der DHC ließ jedoch nicht nach und verfolgte das Ziel, sich vorzeitig den Klassenerhalt zu sichern, dem Raphael Hartkopf sein Team durch seinen Treffer zum 4:2 entscheidend näherbrachte. So blieb der dritte Eckentreffer des UHC zum 3:4 ohne Folgen für die Oberkasseler, die mit ihrem Sieg die Klassenerhaltsparty einleiteten. „Insgesamt sind wir der verdiente Sieger, denn wir hätten sogar höher gewinnen können“, sagte Stenzel.