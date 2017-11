Der Mittelfeldspieler der Fortuna muss nach seiner Tätlichkeit im Spiel gegen Heidenheim drei Begegnungen aussetzen.

Florian Neuhaus wird Fortuna Düsseldorf in den kommenden drei Meisterschaftsspielen in der 2. Fußball-Bundesliga fehlen. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundeshat sperrte den Mittelfeldspieler wegen krass sportwidrigen Verhaltens in Form einer Tätlichkeit gegen den Gegner nachträglich für die Partien in Ingolstadt, gegen Dresden und in Kiel.

In der Nachspielzeit der Partie gegen Heidenheim (2:2) war Neuhaus mit dem Gegenspieler Mathias Wittek aneinander geraten. Schiedsrichter Lasse Koslowski hatte auf Nachfrage erklärt, diese Szenen nicht gesehen zu haben, weshalb der DFB-Kontrollausschuss nachträglich ermitteln und Anklage erheben konnte. Neuhaus darf somit erst wieder im Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg auflaufen. Die Fortuna hat dem Urteil zugestimmt.

Heidenheims Wittek erhielt vom DFB-Sportgericht eine Sperre für zwei Spiele sowie eine Geldstrafe in Höhe von 3000 Euro. tke