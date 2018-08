Der Rochusclub-Teamchef spricht im Interview über finanzielle Rahmenbedingungen, die Zverev-Brüder und die Davis-Cup-Reform.

Für Detlev Irmler ist Tennis der schönste Sport der Welt. Der 77-Jährige war als Trainer auf der internationalen ATP-Tour unterwegs, als Davis-Cup-Coach für den Deutschen Tennis-Bund tätig und im Verband Deutscher Tennislehrer über viele Jahre hinweg für die Ausbildung verantwortlich. Seit rund 30 Jahren leitet er im Rochusclub als Teamchef die Geschicke des Bundesliga-Teams.

Herr Irmler, mit Platz drei hat der Rochusclub erneut eine sorgenfreie Bundesliga-Saison hinter sich. Wie fällt Ihr Fazit aus?

Detlev Irmler: Es war eine erstaunliche Saison. Erst recht wenn man die finanziell schwierigen Umstände bedenkt. Wir haben sicherlich von unserem Teamgeist gelebt. Aber das ist immer eine Harakiri-Veranstaltung. Es gab viele Matches, die erst im Champions-Tie-Break entschieden wurden. Verlieren wir davon die meisten, wären wir in der Tabelle unten reingefallen. Andersherum haben wir gegen den neuen Meister Mannheim viele Tie-Breaks verloren. Das hätte auch in die andere Richtung gehen können. Wir sind mit der Mannschaft erfolgreich, weil ich diese Spieler als meine Schüler sehe und ihnen fundierte Ratschläge gebe kann. Und die Jungs nehmen die auch an.

Was meinen Sie mit den finanziellen Umständen?

Irmler: Die Saison 2018 war das größte finanzielle Desaster meiner 30-jährigen Bundesliga-Geschichte. Die Spieler-Preise sind exorbitant nach oben gegangen. So wie bei Mats Moraing, nachdem er auf Weltranglistenplatz 140 geklettert ist. Dann sagt ein Sponsor, er würde für Moraing zahlen. Ein anderer hat mit mir einen Vertrag machen wollen, um die Bundesliga exklusiv zu vermarkten. Das Ende vom Lied: Von der einen Seite kam nur ein deutlich kleinerer Betrag, von der anderen kam gar nichts. Damit haben die mich hier sitzen lassen. So geht das nicht weiter.

Ist die Bundesliga-Zukunft also unsicher?

Irmler: Ich mache die Bundesliga auf eigenes finanzielles Risiko. Viele denken, der Rochusclub steht groß dahinter. Das ist nicht der Fall, nur in bestimmten Situationen. Der Präsident (Burchard von Arnim, Anm. d. Red.) möchte die Bundesliga hier erhalten. Das ist das letzte sportliche Aushängeschild des Klubs. Wenn ich mal 10 000 Euro aus der eigenen Tasche hinzugebe, ist das nicht unüblich. In der abgelaufenen Saison geht es aber um ganz andere Summen. Intern ist das bekannt. Mit dem Mist-Etat, den wir haben, kannst du normalerweise nur im oberen Drittel der 2. Bundesliga spielen. Wenn nicht etwas Konkretes geschieht, weiß ich nicht, wie es weiter gehen soll. Vom Budget her ist 2019 sicherlich noch in der Schwebe. Jetzt geht es darum, die bestehenden Sponsoren an Bord zu halten und neue hinzuzugewinnen.