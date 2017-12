DNL-Team spielt morgen und am Sonntag gegen Köln.

Vor den rheinischen Derbys gegen die Kölner Junghaie ist DEG-Trainer Georg Holzmann nicht gerade begeistert. Dem DNL-Team der DEG fehlen in Torhüter Hendrik Hane und Erfolgsstürmer Ties van Soest wegen der anstehenden U 20-WMs zwei sehr wichtige Spieler. „Besonders die Abwesenheit von Hendrik Hane tut uns richtig weh,“ sagt Holzmann und bedauert auch, dass ihm van Soest nicht zur Verfügung steht. „Er schießt inzwischen wichtige Tore“.

Nicht nur Holzmann hätte es lieber gesehen, wenn die Deutsche Nachwuchs-Liga (DNL) während der U 20-WM pausiert hätte. „Da verstehe ich die Verantwortlichen des Deutschen Eishockey Bundes nicht mehr. Für die Mannschaften, die Spieler für die WM abstellen, ist der Spielplan ungerecht.“ Auch die Kölner müssen auf ihren besten Stürmer Dani Bindels verzichten.

Zudem schmeckt Holzmann die Ansetzung am Wochenende nicht. Am Samstagabend (19.30 Uhr) wird in Köln gespielt, am Sonntag (14 Uhr) in Düsseldorf. „Mir wäre es lieber gewesen, wenn wir am Samstagabend an der Brehmstraße und Sonntag in Köln gespielt hätten,“ so der DEG-Trainer, der nun alles daran setzt, dass am letzten Spieltag der Hauptrunde Anfang März das rheinische Derby gegen die Kölner am Samstagabend an der Brehmstraße stattfinden kann. Viele Düsseldorfer Eishockey-Freunde würden sich darauf freuen. B.F.