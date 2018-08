In Stuttgart findet heute der 36. Junior Bowl statt. Gegner ist der Vorjahressieger aus Paderborn. Die Rookies wollen eine Revanche.

Acht Jahre sind seit dem letzten Triumph des Panther-Nachwuchses im Junior Bowl vergangen. Heute (13 Uhr) bietet sich den U19-Footballern die Gelegenheit, den Titel zum 16. Mal in die Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen zu holen. In Stuttgart kommt es zum NRW-Duell mit den Paderborn Dolphins, die den Panthern im Finale des vergangenen Jahres eine schmerzhafte Niederlage zufügten. Dafür soll es nun die Revanche geben.

„Wir haben eines der erfolgreichsten Jugend-Programme in Football-Deutschland. Der Sieg im Junior Bowl wäre die Bescheinigung dafür“, erklärt Michael Wevelsiep mit einem Augenzwinkern. Das Vorstandsmitglied der Panther blickt aber nicht nur aus der Sicht eines Vereinsverantwortlichen auf das Endspiel der GFL Juniors. Sein Sohn Lucas ist Quarterback der U19 und greift heute nach seinem ersten Jugend-Meistertitel. „Lucas macht einen guten Job auf dem Feld. Er hat eine gute Zukunft als Football-Spieler vor sich. Natürlich schwingt da bei mir eine gewisse Portion Stolz mit“, erklärt Michael Wevelsiep, der als Spieler einst selbst drei Meisterschaften im Nachwuchsbereich gewinnen konnte.

Die Panther sollen den Tag und das Spiel „einfach nur genießen“

Eine besondere Nervosität vor dem Finale ist aber bislang weder bei Spielmacher Lucas Wevelsiep noch bei dessen Teamkollegen auszumachen. „Die Jungs sind immer noch relativ entspannt. Sie sollen in jedem Fall ohne Angst in das Spiel gehen und den Tag einfach genießen“, sagt Cheftrainer Allan Verbraeken. Der Belgier musste in den Trainingseinheiten der vergangenen Tage auf den einen oder anderen Spieler verzichten. „Ein paar Leute waren leicht krank. Aber wir werden wohl alle an Bord haben in Stuttgart.“

Der Junior Bowl, erstmals 1982 in Köln ausgetragen, ist eingebettet in einen großen Football-Tag im Schwabenland. Im Anschluss an das U19-Finale bestreiten die heimischen Stuttgart Scorpions ihre Zweitligabegegnung gegen die Munich Cowboys.

Zu diesem Zeitpunkt wird der neue U 19-Meister bereits inmitten der Feierlichkeiten stecken. Doch was muss passieren, damit das die Panther sind? Auf diese Frage antwortet Verbraeken in typischer Trainer-Manier: „Die Offense muss punkten, wir müssen schnell ins Spiel finden und diszipliniert auftreten.“ Gelingt die perfekte Umsetzung hat die Familie Wevelsiep womöglich bald den nächsten Jugend-Meister im Haus – und die Panther als Rekordchampion im Junior Bowl eine achtjährige Durststrecke beendet.