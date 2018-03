Nach zwei Absagen geht es gegen Amern.

Die Landesliga-Fußballer des MSV Düsseldorf müssen sich in den vergangenen Tagen so vorgekommen sein wie kleine Kinder, die nicht auf den Spielplatz dürfen. Gleich zweimal sollten und wollten die Schützlinge von Mohamed Elmimouni spielen, doch beide Male durften sie nicht. Zuerst wurde das Ligaspiel beim TSV Meerbusch II aus Witterungsgründen abgesagt , dann verzichtete der in Abstiegsnot befindliche Bezirksligist DSV 04 auf die Austragung des Kreispokal-Viertelfinals. „Die Pause war ehrlich gesagt etwas unglücklich, auch wenn wir den einen oder anderen Verletzten haben“, sagt Elmimouni vor dem nun anstehenden Heimspiel gegen VSF Amern. Der Coach des MSV hofft, dass sein Team gegen den Tabellen-16. sofort wieder auf Betriebstemperatur kommt. Für Enes Öz dürfte ein Einsatz noch zu früh kommen. Wie wichtig Öz für den Aufsteiger ist, belegt diese Tatsache: Obwohl er zuletzt in der Liga im November 2017 auf dem Platz stand, ist der 22-Jährige mit fünf Saisontreffern immer noch torgefährlichster Spieler seiner Mannschaft.

Auch der Ligarivale VfL Benrath hat aktuell keinen Akteur in seinen Reihen, der in dieser Spielzeit so oft getroffen hat. Doch noch haben die Schlossstädter genug Zeit, die Bilanz aufzupolieren. Zu Hause gegen den TSV Meerbusch II (Sonntag) und beim VSF Amern (Donnerstag) warten binnen fünf Tagen zwei Partien gegen direkte Konkurrenten. Die Mannschaft der Stunde in der Liga ist zweifelsfrei der Rather SV, der zuletzt sechs Siege in Serie einfuhr. In der momentanen Verfassung ist die Elf von Andreas Kusel am Sonntag auch zu Hause gegen den 1. FC Viersen der Favorit. magi