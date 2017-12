Normalerweise ist der EHC München haushoher Favorit. Doch derzeit hängt er durch. Kann die DEG das morgen nutzen?

Dominik Kahun war angefressen. Und zwar richtig. So wie man es von dem ebenso jungen wie talentierten Eishockey-Spieler des EHC München eigentlich nicht kennt: „Vollkatastrophe! Peinlich! Lächerlich!“, polterte Kahun am vergangenen Sonntag am Mikrofon von „Telekom Sport“, als er die Leistung seines Teams bei den Nürnberg IceTigers bewerten sollte. Aber auch das half nicht mehr. Am Ende hieß es 1:5 aus Sicht der Münchener, die auch am Dienstag danach in Bremerhaben verloren. 2:3 trotz einer 2:0-Führung.

Und weil sie zuvor bereits gegen Wolfsburg verloren hatten, gab es in der Deutschen Eishockey Liga zum ersten Mal seit März 2015 drei Niederlagen in Folge. Mit 13 Gegentoren. Der Meister steht damit auf Rang drei. Und nimmt man die stets gehobenen Ansprüche an der Isar zum Maßstab, dann darf man ruhig von einer kleinen Krise sprechen.

Was das für die Düsseldorfer EG bedeutet, konnte dieser Tage niemand sagen. Vor dem morgigen (16.30 Uhr/WZ-Liveticker) Heimspiel der DEG gegen München stand für beide ja noch das Freitagsspiel an. Der EHC hatte im Derby Augsburg zu Gast, die Düsseldorfer mussten zum Meister-Bezwinger nach Bremerhaven (beim Druck dieser Ausgabe nicht beendet, siehe Kasten).

Es ist lange her, dass die DEG mal nicht als krasser Außenseiter in ein Duell mit dem EHC ging. Weil der seit ein paar Jahren vom Getränkehersteller Red Bull einen derart namhaften Kader aufs Eis gestellt bekommt, dass er immer und überall Favorit ist. Zuletzt wurde er dieser Rolle zwei Mal souverän gerecht: 2016 und 2017 wurden die Münchener Deutscher Meister. In beiden Saisons waren sie am Ende der Hauptrunde Tabellenführer und gaben in keiner Play-off-Serie mehr als ein Spiel ab.

Bereits den ersten Vergleich in dieser Saison gewann die DEG

In dieser Saison könnte das anders laufen. Zumindest in der Hauptrunde tut es das gerade. Der EHC scheint dem Rest der Liga weniger enteilt zu sein als in den Vorjahren. Auch die DEG lernte bereits beide Seiten der EHC-Medaille kennen. Den ersten Saisonvergleich entschied sie für sich. 6:4 hieß es in einem wilden Spiel für die Düsseldorfer, die den Meister im ersten Drittel regelrecht überrollt hatten. 3:0 stand es, später gar 5:1, ehe die Gäste eine Aufholjagd starteten. In München hieß es dagegen 5:1 für den Meister.

Ein neuerlicher Erfolg ist morgen trotzdem im Bereich des Möglichen. Seit dem 1:5 in München ist die DEG mit fünf Siegen aus sechs Spielen das Team der Stunde. Aber vielleicht fehlte es den Münchenern zuletzt ja nur ein wenig an Motivation und sie wachen nun wieder auf. Das wäre keine gute Nachricht für die DEG.