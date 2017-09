In Mülheim gab es die erste Saison-Niederlage.

Das Hockey-Team des Deutschen Sportclubs Düsseldorf musste bei Uhlenhorst Mülheim II die erste Saisonniederlage hinnehmen. Die Männer von der Altenbergstraße unterlagen der zweiten Garde des Bundesligisten nach einer letztlich enttäuschenden Leistung mit 2:4 (1:0). Denn die Mannschaft von Trainer Tobias Bergmann präsentierte sich über weite Strecken der Partie als spielbestimmendes Team, zog jedoch am Ende aufgrund einer miserablen Chancenauswertung den Kürzeren. Bereits in der fünften Spielminute gelang den Düsseldorfern der Führungstreffer durch Lukas Mertgens. Doch in der Folge ließ es der DSD aus, diese Führung weiter auszubauen. Nach Wiederanpfiff präsentierten sich die Düsseldorfer hektisch, ohne Geduld und mit ungewohnten Unkonzentriertheiten, was die Gastgeber immer wieder zu bestrafen wussten und die Partie in nur 20 weiteren Minuten auf 4:1 drehten.

Der Anschlusstreffer der Gäste durch (den zurückgekehrten) Daniele Cioli blieb am Ende reine Ergebniskosmetik. „Wir hatten uns viel vorgenommen und wollten unbedingt gewinnen. Leider waren wir zu unaufmerksam und konnten am Ende an den verlorenen drei Punkten nicht mehr viel ändern“, sagte DSD-Kapitän Benedikt Federlin. G.G.