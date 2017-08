Der Verein schickte drei Spieler zum Captain’s Dinner.

Düsseldorf. Dass Daniel Kreutzer seine Schlittschuhe bald an den Nagel hängt, wird von Tag zu Tag wahrscheinlicher. Das Urgestein der Düsseldorfer EG laboriert weiter an einer Schulterverletzung, die ihn wohl dazu zwingen wird, seine aktive Karriere als Eishockey-Profi nach weit mehr als 1000 Spielen zu beenden. Der 37-Jährige soll der DEG aber erhalten bleiben und in die Scouting-Abteilung wechseln. Trotzdem stellt sich Frage, wer Kreutzer als Kapitän der Rot-Gelben beerbt und welche beiden Spieler Assistenzkapitäne werden.

Neu-Trainer Mike Pellegrims hält sich dazu noch bedeckt. Er und seine Mitstreiter aus dem Trainer-Team hätten sich dazu bereits Gedanken gemacht, noch sei aber keine abschließende Entscheidung gefallen, sagte er gegenüber der WZ. Doch vielleicht hat sich die DEG ja nun unfreiwillig verraten: Am Wochenende stand das „Captain’s-Dinner“ in einem Kölner Hotel an, das jährliche Treffen der Kapitäne der 14 Teams aus der Deutschen Eishockey Liga mit Liga-Boss Gernot Tripcke. Dorthin schickte die DEG Bernhard Ebner, Eduard Lewandowski und Alexander Barta. Gut möglich, dass einer aus diesem Trio der neue Kapitän ist und die anderen beiden das „A“ auf ihrem Trikot tragen. bes