Düsseldorfer EG siegt im Straßenbahn-Test mit 2:1 (2:1; 0:0; 0:0). Alexander Barta und Stefan Reiter treffen für das Team von Harold Kreis beim Erfolg in Krefeld.

Krefeld. Der vorletzte Test der Düsseldorfer EG macht richtig Appetit auf eine ereignisreiche Saison in der Deutschen Eishockey Liga. Das lag nicht nur an der stimmungsvollen Kulisse von 3050 Zuschauern in der alten Rheinlandhalle in Krefeld beim Straßenbahn-Test-Derby der alten Rivalen. Auch die Formkurve der Mannschaft von Trainer Harold Kreis zeigt auf den letzten Metern der Vorbereitung weiter nach oben.

Im ersten Drittel war zunächst von Ordnung auf dem Eis nicht viel zu sehen. Die Gäste benötigten ein paar Minuten, um sich auf das Spiel und die Gangart der Krefelder einzustellen. Goalie Fredrik Pettersson Wentzel hielt seine Mannschaft mit seiner Bärenruhe bis dahin bei null Gegentoren und war auch später ein starker Rückhalt.

Trainer Harold Kreis spielte mit vier Sturmreihen, die er durch das Nachwuchstalent vom EV Landshut, Stefan Reiter, in der dritten oder vierten Reihe ergänzte. Mit den ersten Strafzeiten kamen auch die ersten Tore. Als Ryan McKiernan in der Kühlbox saß, trafen die Krefelder durch Jordan Caron zum 1:0.

Dennoch ging die DEG mit der Führung in die erste Drittelpause. In einer 5:3-Überzahl traf Alexander Barta von McKiernan freigespielt zum 1:1, knapp eine Minute später hieß es 2:1 für die Düsseldorfer. Calle Ridderwall und Bernhard Ebner per Schlagschuss hatten das Tor von Stefan Reiter vorbereitet, der nur noch den Schläger hinhalten musste.

Im zweiten Spielabschnitt beruhigte sich das Geschehen. Die Pinguine versuchten die Gäste unter Druck zu setzen. Das gelang ebenso wenig wie die Konterattacken der DEG. Allein Kenny Olimb hatte eine sehr gute Möglichkeit, kam aber an KEV-Ersatz-Goalie Patrick Klein nicht vorbei. Auf beiden Seiten wurde deutlich, dass beide Mannschaften gerade in der Abstimmung noch einige Arbeit vor sich haben.

DEG:

Statistik Tor: Wentzel (M. Niederberger); Abwehr: Ebner, McKiernan; Huß, Picard; Marshall, Nowak; Mannes; Angriff: Henrion, Olimb, Ridderwall; Gogulla, Barta, Deschenau; Pimm, Buzas, L. Niederberg; Laub, Kretschmann, Strodel; Reiter Schiedsrichter: Melia, Hoppe Zuschauer: 3050 Tore: 1:0 (9:54) Caron (Costello, Bruggisser/5:4), 1:1 (16:25) Barta (McKiernan/5:3); 1:2 (17:26) Reiter (Ebner, Ridderwall/5:4) Strafminuten: KEV 16, DEG 14

Im letzten Drittel spielte sich die Mannschaft von Harold Kreis zwar einige gute Gelegenheiten heraus, ohne allerdings die Abschlusssituationen konsequent genug zu nutzen.

So lebte das Spiel dann in letzten Minuten bei dem knappen Spielstand von der Spannung und der stimmungsvollen Atmosphäre, die man sich als DEG-Fan auch mal in einem Vorbereitungsspiel in Düsseldorf wünschen würde – falls dann irgendwann einmal dort eines stattfinden würde. Immerhin konnten sich die 250 Düsseldorfer in der Halle über den Sieg ihrer Mannschaft freuen.