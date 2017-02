Fünf DEL-Teams streiten sich um drei Play-off-Plätze.

8. Bremerhaven (64 Pkt., 2 Spiele)

Der Aufsteiger hat die beste Ausgangslage, ist aber in der Krise und hat ein schweres Restprogramm. Am Dienstag spielfrei geht es am, Freitag nach Nürnberg (4.), am Sonntag kommt München (2.). Prognose: Bremerhaven bleibt ohne Punkt.

9. Straubing (63 Pkt,, 2 Spiele)

Auch die Straubinger haben am Dienstag frei, danach wird es einmal leicht und einmal schwer: Daheim gegen Schwenningen (13.), zum Abschluss nach Mannheim (1.). Prognose: Straubing holt drei Punkte.

10. Berlin (61 Pkt, 3 Spiele)

Die Eisbären haben das nominell leichteste Programm: Am Dienstag in Krefeld (14.), dann kommen Ingolstadt (7.) und Iserlohn (12.). Prognose: Berlin holt mindestens sechs Punkte.

11. Düsseldorf (58 Pkt, 3 Spiele)

Die DEG darf sich keine glatte Niederlage erlauben – am Dienstag bei Angstgegner Ingolstadt (7.), am Wochenende spielt sie daheim gegen Krefeld (14.) und Augsburg (5.). Prognose: Die DEG holt sieben Punkte.

12. Iserlohn (55 Pkt, 3 Spiele)

Die Sauerländer haben nur theoretische Chancen, müssten alles gewinnen und auf viele Aufrutscher hoffen: Am Dienstag in Nürnberg (4.), Freitag in Wolfsburg (6.), Sonntag in Berlin (10.)