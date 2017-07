Düsseldorf. Die Düsseldorfer EG löst mit sofortiger Wirkung den Vertrag mit Stürmer Manuel Edfelder auf. Das gab der Verein am Donnerstag in einer Mitteillung bekannt.

„Ich bedanke mich bei der DEG, dass der Club mir die Chance geben wollte, in Düsseldorf in der DEL zu spielen. Jedoch muss ich bevor es richtig losgeht, aus privaten, persönlichen Gründen meine Karriere näher an meiner bayerischen Heimat fortsetzen“, wird Edfelder in der Mitteillung zitiert.

Niki Mondt, Sportlicher Leiter der DEG, zu dem Abgang: „Es folgte eine intensive Beratung mit Stefan Adam und Mike Pellegrims und wir waren uns sofort einig, Manuels Wunsch nach Nähe zu seinem Heimatort zu respektieren. Wir bedauern diese Entwicklung, wünschen Manuel Edfelder privat und auch sportlich aber selbstverständlich alles Gute.“

Edfelder stand in der Saison 2016/17 im Kader der Starbulls Rosenheim in der DEL2. Im Frühjahr 2017 unterschrieb er dann einen Vertrag bei der Düsseldorfer EG. Nach derzeitigem Stand ist nicht geplant, einen Ersatz für Edfelder zu verpflichten. red