Der 33-Jährige wird damit Nachfolger von Daniel Kreutzer. Die Wahl überrascht.

Düsseldorf. Darryl Boyce ist neuer Kapitän der Düsseldorfer EG. Eine Woche vor dem Saisonstart in der Deutschen Eishockey Liga gaben die Rot-Gelben die Entscheidung von Trainer Mike Pellegrims bekannt. Der 33-Jährige, der in der nordamerikanischen Profiliga NHL 84 Spiele absolvierte und in der vergangenen Saison für den Ligakonkurrenten ERC Ingolstadt die Schlittschuhe schnürte, ist damit der Nachfolger von Daniel Kreutzer, der seine Karriere vor zwei Wochen offiziell beendet hatte. Als Assistenten von Boyce fungieren künftig Stürmer Alexander Barta und Verteidiger Alexandre Picard.

Dass Pellegrims auf Boyce setzt, kommt überraschend. Viele hatten erwartet, dass der Kreutzer-Nachfolger ein Profi wird, der bereits für ein oder mehrere Jahre das DEG-Trikot getragen hat. Doch beim neuen Trainer darf durchaus das Unerwartete erwartet werden. Das hat Pellegrims seit seinem Amtsantritt bereits deutlich gemacht. Der Belgier entschied sich mit dem Trio Boyce, Barta und Picard für zwei Neue und einen Spieler, der erst seinem Jahr in Düsseldorf sein Geld verdient. Die von vielen gehandelten Kandidaten Bernhard Ebner, Eduard Lewandowski oder auch Tim Conboy tragen nun weder das „C“ noch das „A“. In der Kabine dürfte das Wort der erfahrenen Spieler wie Conboy und Lewandowski zwar ebenso gelten wie das von Boyce oder Picard. Auf dem Eis ist die Besetzung der Ämter aber ein klares Signal für die veränderte DEG.

Am Sonntag steigt das letzte Testspiel, Freitag beginnt die DEL-Saison

An diesem Wochenende bestreiten die Düsseldorfer ihre beiden finalen Testspiele, bevor es am kommenden Freitag mit dem Heimspiel gegen die Augsburger Panther wieder um Punkte geht. Wie bereits an den vergangenen beiden Wochenenden ist die DEG dazu in der Schweiz. Bereits am Freitagabend ging es gegen La Chaux-de-Fonds. Am Sonntag treffen Boyce und Co. in der „Generalprobe“ auf die Langnau Tigers.