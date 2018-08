Am 14. September startet die Düsseldorfer EG in Mannheim in die neue Saison in der Deutschen Eishockey Liga. Am Sonntag läutete die DEG auf dem Rathausplatz die Spielzeit 2018/19 offiziell ein. Knapp 10 000 Fans waren über den Tag verteilt gekommen, bejubelten vor allem die Rückkehrer Calle Ridderwall und Ken André Olimb. Stimmungsvoll war die Verabschiedung von Max Kammerer, der in die NHL (Washington Capitals) wechselt. tke/Foto: Häfner