„Eine Erneuerung war dringend erforderlich“, sagt Bäthe. Er ist einer der zahlreichen Fans, die kamen, um den Neubeginn zu feiern und dem Team erstmals zuzujubeln. Der Blick richtet sich in die Zukunft: „Im alten Team hat irgendetwas nicht mehr gestimmt, deswegen lief so viel schief“, sagt er. Die neuen Profis hat er bei einem öffentlichen Training schon unter die Lupe genommen – und setzt seine ganzen Hoffnungen in sie.

Düsseldorf. „Ein Kapitel ist zu Ende gegangen“, sagt Holger Bäthe. „Das gehört aber zum Eishockey dazu.“ Seit über 30 Jahren verfolgt der Fan, was sich bei der DEG tut. Zuletzt war das weniger erfreulich – eine schwache Saison, ein Trainer-Rausschmiss, und nun hat sich auch noch Rekordspieler und Eishockey-Legende Daniel Kreutzer verabschiedet . „Das Kämpferherz fehlt“, sagt Bäthe. Eine Reihe weiterer Profis gehören nicht mehr zur Mannschaft, auch Trainer Christof Kreutzer musste gehen. Der neue Kader präsentierte sich am Sonntag bei der Saison-Eröffnung vor dem Rathaus.

Dass Finanzen dabei eine Rolle spielen, glaubt er nicht. „Es kommt nicht darauf an, sich die teuersten Spieler leisten zu können. Das sieht man, wenn man auf die Tabellen schaut – auch in anderen Sportarten. Wie gut eine Mannschaft ist, zeigt sich meist daran, ob jeder für jeden kämpft.“

Für Tatjana und Klaus Holzenhauer spielen Sponsoren-Gelder und Marketing-Kampagnen dennoch eine zu große Rolle im Eishockey. „Wir sind ja nicht in Amerika“, sagt Klaus Holzenhauer. Der DEG machen die beiden dabei keine Vorwürfe. „Das ist ein allgemeines Problem in Deutschland. Der Sport an sich kommt dabei fast schon zu kurz.“ Doch vorerst blickt die Familie mit gutem Gefühl in die Zukunft. „Die Vorbereitung lief gut. Diese Saison wird in jedem Fall besser als die vergangene.“ Die neue Saison der Deutschen Eishockey Liga beginnt am 8. September mit dem Heimspiel im Dome gegen die Augsburg Panther.