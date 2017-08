Düsseldorf. Monatelang schufteten die Spieler der Düsseldorfer EG in der Leichtathletik-Halle an der Arena, seit dem 24. Juli sind sie auf dem Eis, nun steht das erste Testspiel unter Neu-Trainer Mike Pellegrims an: Am Sonntag spielt das Team aus der Deutschen Eishockey Liga beim Kooperationspartner Moskitos Essen. Dort werden die Fans zum ersten Mal das auf Tempo ausgerichtete neue Spielsystem sehen. Und vielleicht auch bereits einen neuen Kapitän. Das Spiel beim Drittligisten steigt um 18.30 Uhr in der Eishalle am Westbahnhof. bes