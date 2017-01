Düsseldorfer EG - Jugend Enges Rennen für DEG-Talente

Holzmann-Team will Platz drei in Landshut verteidigen.

Düsseldorf. In den beiden Spielen beim EV Landshut möchte die DEG-Jugend ihren Erfolgsweg in der Deutschen Nachwuchs-Liga (DNL) fortsetzen. Die Platzierung auf Rang drei ist bisher nach 18 Spielen für das Team von DEG-Trainer Georg Holzmann eine sehr gute Zwischenbilanz. „Mehr aber auch nicht, wir müssen nachlegen,“ sagte der erfolgreiche Trainer, der sehr stolz auf seine Mannschaft ist.

Dabei denkt Holzmann ungern an die beiden Spiele gegen die Landshuter zu Beginn der Hauptrunde im November zurück, als die Gäste aus Bayern durch einen starken Auftritt fünf der sechs Punkte (1:2 nach Verlängerung und 0:2) mitnahmen, und die DEG danach das Feld von hinten aufrollen musste. Hinter Köln (37 Punkte) und Bad Tölz (34) steht die DEG-Jugend nun mit 30 Punkten auf dem dritten Platz, hat aber die Mannheimer mit drei Punkten und vier Spielen Rückstand im Genick.

Holzmann ist klar, dass der Dauermeister aus Mannheim an der DEG noch vorbeiziehen wird und man sich bei der DEG in erster Linie darauf konzentrieren wird, sich die Berliner, die 24 Punkte und zwei Spiele weniger auf dem Konto haben, vom Hals zu halten. Zwei Spiele gegen die Eisbären stehen an der Brehmstraße (18. und 19. Februar) noch an.

Holzmann würde nach dem sehr guten Verlauf der DNL-Hauptrunde zu gerne mit seinem Team unter die besten Vier kommen, um sich den Umweg über die Pre-Play-offs zu ersparen. Bei den Spielen Samstag und Sonntag in Landshut steht Georg Holzmann weitgehend das komplette Team bis auf Marco Clement (krank) und Pascal Große (spielt für die Essener in der Oberliga) zur Verfügung, um Revanche für die beiden Niederlagen in den Hinspielen zu nehmen.