Auch im zweiten Spiel beim EHCO-Cup gibt es eine Niederlage. Gegen Fribourg-Gottéron heißt es am Ende 2:4.

Olten. Einen Tag nach der 1:2-Niederlage gegen die Straubing Tigers hat die Düsseldorfer EG auch ihr zweites Spiel beim EHCO-Cup im schweizerischen Olten verloren. Gegen den HC Fribourg-Gottéron hieß es nach 60 zum Teil hitzigen Minuten 2:4 (1:1, 1:1, 0:2). Gegenüber dem Duell mit den Bayern präsentierte sich die Mannschaft von Trainer Mike Pellegrims zwei Wochen vor dem Saisonstart in der Deutschen Eishockey Liga allerdings verbessert.

Verteidiger Brandon Burlon hatte für die 1:0-Führung gesorgt (8.), doch die Schweizer, in der vergangenen Spielzeit immerhin bis ins Halbfinale der Champions League vorgedrungen, kamen in der 17. Minute in Überzahl zum Ausgleich. Auch im zweiten Abschnitt kassierte die DEG zu viele Strafen – und früh das 1:2 (21.). In der 28. Minute glichen die Düsseldorfer, bei denen Darryl Boyce erstmals mit an Bord war, den ersten Rückstand aus. Als Torschütze wurde erneut Burlon angegeben, doch Alexej Dmitriev hatte die Scheibe möglicherweise noch abgefälscht. Im Schlussdrittel aber kam die DEG nach dem 2:3 (53.) nicht mehr zurück. Kurz vor dem Ende trafen die Schweizer ins leere Tor.

„Wir wollten bestimmte Sachen umsetzen und das hat die Mannschaft eigentlich gut gemacht. Es war viel Tempo im Spiel“, sagte Pellegrims nicht gänzlich unzufrieden. Zum Abschluss des Turniers bestreitet die DEG am Samstag das Spiel um Platz fünf gegen den EHC Freiburg. tke