Die Düsseldorfer EG plant in der nächsten Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mit den Verteidigern Kevin Marshall und Alexandre Picard.

Düsseldorf. Die Düsseldorfer EG plant in der nächsten Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mit den Verteidigern Kevin Marshall und Alexandre Picard. Die Verträge mit den beiden Kanadiern seien für die kommende Spielzeit verlängert worden, teilte der Verein am Mittwoch mit. Marshall kam im vergangenen November nach Düsseldorf, Picard stieß vor der abgelaufenen Saison zur DEG. dpa