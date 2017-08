In Olten spielt die DEG am Mittwoch gegen Straubing.

Die DEG war schon immer mehr als ein reines Düsseldorfer Phänomen. Die großen Zeiten mögen mittlerweile knapp zwei Jahrzehnte her sein, aber bis Mittwoch hat sie Fans in ganz Deutschland und sogar dem benachbarten Ausland. Die, die im Süden oder gar in der Schweiz wohnen, kommen in diesem Sommer besonders auf ihre Kosten, denn das Team um Neu-Trainer Mike Pellegrims macht sich in der Vorbereitung auf die Saison in der Deutschen Eishockey Liga gleich drei Mal in die Schweiz auf.

Zum ersten Mal am vergangenen Wochenende, als es gegen die örtlichen Erstligisten EHC Kloten (3:1) und EV Zug (0:5) ging, am Dienstag fuhr der Mannschaftsbus erneut Richtung Süden, dieses Mal nach Olten. Dort steht seit Dienstag und bis Samstag der EHCO-Cup auf dem Programm, ein Vorbereitungsturnier mit sechs Teams aus Deutschland und der Schweiz.

Die Düsseldorfer starten am Mittwoch (20.15 Uhr) gegen den DEL-Rivalen Straubing Tigers ins Turnier. Auch die Bayern haben in Bill Stewart einen neuen Coach. Am Donnerstag (20.15 Uhr) geht es gegen den Schweizer Erstligisten HC Fribourg-Gottéron, das Ex-Team des neuen DEG-Verteidigers Alexandre Picard. Am Freitag hat die DEG spielfrei, ehe am Samstag die Platzierungsspiele anstehen. Zum ersten Mal im DEG-Trikot zu sehen sein wird Stürmer Darryl Boyce. bes